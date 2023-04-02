ABD'nin Rum yanlısı politikalarına KKTC'den tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Londra'da sözlü saldırıya uğrayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. İkilinin görüşmesi ardından gerçekleşen basın toplantısında konuşan Oktay, "Türkiye olarak biz burada yine eşit ve uluslararası statüde egemen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının ve bu şekilde tanınmasının ne kadar elzem olduğunun bu olayın da çok ciddi bir göstergesi olarak görüyoruz. Türkiye olarak biz sonuna kadar yanınızdayız." ifadelerini kullandı.