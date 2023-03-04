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Dünya

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. Saldırı ihbarının yapıldığı evdeki çocukların annesi olduğu belirtilen kadın şüpheli gözaltına alındı.

10:54 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi.

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi.

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.


KTVT-TV'ye göre, Texas'ın Italy bölgesindeki evde dün yerel saatle 16.00 civarında saldırı olduğu yönünde ihbar alındı.


Saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan 2 çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Ellis bölgesinde söz konusu 5 çocuğun annesi olduğu belirtilen kadın gözaltına alındı.


Saldırının neden ve nasıl yapıldığına dair soruşturma devam ediyor.





#ABD
#Texas
#Saldırı
22 dakika önce
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ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi
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