Dünya ABDnin toprak ağası Ülkedeki en büyük toprak sahibi Bill Gates oldu
AMERİKA

ABD’nin toprak ağası: Ülkedeki en büyük toprak sahibi Bill Gates oldu

Dünyanın en zenginlerinden Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ABD'deki 242 bin dönümlük (yaklaşık 979 bin kilometrekare) tarım arazisini satın alarak, ülkedeki en büyük toprak sahibi oldu.

Haber Merkezi DHA
Bill Gates.
Bill Gates.

Dünyanın en zengin dördüncü kişisi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'nin bir çok eyaletinden 242 bin dönümlük (yaklaşık 979 bin kilometrekare) tarım arazisini satın aldı. Gates,bu girişimiyle ABD'nin en büyük özel tarım arazisi sahibi kişisi oldu. Amerikan medyası, Gates'in Florida ve Washington gibi yerlerde tarım arazisi satın aldığına dair çıkan haberlerin ardından bu kez de Gates'in 18 eyaleti kapsayan devasa bir tarım arazisi portföyü oluşturduğunu aktardı.
SERVETLERİ KORONAVİRÜSTE KATLANDI
ABD'li Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginleri koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde geçen 2020'de de servetlerine servet kattı. 2021'in ilk gününde güncellenen listeye göre Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de milyarderler listesine girenlerin servetlerindeki toplam artış yüzde 31'i buldu. Bu artışın, 8 yıldır yayımlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış olduğu kaydedildi.
132 MİLYAR SERVETLE İLK ÜÇTE
İlk 5 ismin 100 milyar dolardan fazla servete sahip olduğu listede Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 190, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk 170, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 132, Fransız iş insanı Bernard Arnault 114 ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 104 milyar dolarlık servete sahip gözüküyor.

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