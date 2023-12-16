|
Dünya

ABD'nin uçak gemisi USS Gerald R. Ford birkaç hafta daha İsrail yakınlarında kalacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yakınlarındaki Akdeniz sularında birkaç hafta daha kalması talimatı verdi.

12:20 - 16/12/2023 Cumartesi
AA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla açıklama yapan ABD'li yetkililer, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün Akdeniz'deki görev süresinin yeniden uzatıldığını doğruladı.


Karar henüz kamuoyuna duyurulmasa da Austin'in verdiği talimatın ardından gemilerin birkaç hafta daha Akdeniz'de İsrail yakınlarında konuşlanmaya devam edeceği aktarıldı.


Kararla birlikte USS Gerald R. Ford uçak gemisinin bölgede konuşlandırılması üçüncü kez uzatılmış olacak. Pentagon, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından bölgedeki askeri varlığını artırdı. Austin, 8 Ekim'de USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması emrini vermişti.

#ABD
#USS Gerald R. Ford
#İsrail
2 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ev hanımlarına emeklilik imkanı tanınacak! Torba yasa ile yüzler gülecek