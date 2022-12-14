Dünya ABDnin Ukraynaya Patriot füze savunma sistemi göndermeye hazırlanıyor iddiası
AVRUPA

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi göndermeye hazırlanıyor iddiası

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği iddia ediliyor. Amerikan basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerine göre Ukrayna liderlerinin Rusya'ya karşı hava savunma sistemi taleplerine karşılık veren ABD yönetimi bu ülkeye Patriot füze savunma sistemi bataryaları göndermeyi düşünüyor.

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Haber Merkezi AA
ABDnin Ukraynaya Patriot füze savunma sistemi göndermeye hazırlanıyor iddiası
Foto/Arşiv

Planda sona yaklaşıldığını belirten yetkililer, söz konusu onayın bu hafta bitmeden verileceğini ve resmi duyurunun 15 Aralık'ta yapılabileceğini kaydetti.

Konuyla ilgili Beyaz Saray ya da ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AMERİKALI YETKİLİ TEYİT ETTİ

ABD’li bir yetkili, basında çıkan haberlerin doğru olduğunu teyit etti.

Yetkili, gün içinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Ukraynalı mevkidaşları ile ortak bir görüşme yaptığını belirtti.

ABD’li yetkili, görüşmenin ana konularından birinin de Ukrayna’ya Patriotların verilmesi olduğunu kaydetti.

PENTAGON SÖZCÜSÜ: SIKI GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

Günlük basın toplantısında Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna ile savunma ihtiyaçları konusunda sıkı görüşmeler yapmaya devam ettiklerini aktarmış ancak Patriot sağlama planına ilişkin detayları teyit etmekten kaçınmıştı.

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