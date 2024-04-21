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Dünya

ABD'nin Ukrayna'ya yardım kararına Rusya'dan cevap: Bunun hesabını verecekler

ABD'nin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın yararına kullanması yönündeki kararına Rusya'dan cevap geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu kararın ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini belirterek, "Eğer bu gerçekten böyleyse ABD bunun hesabını vermek zorunda kalacak." dedi. ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yardım kararına ilişkin açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise, "Esas olarak doyumsuz askeri sanayinin boğazına inecek olan 61 milyar kanlı dolara rağmen elbette zafer kazanacağız." ifadelerini kullandı.

00:09 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 00:31 - 21/04/2024 Pazar
AA
Kremlin Sarayı
Kremlin Sarayı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın yararına kullanması yönündeki kararına cevap vereceğini belirterek, "Bu, ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek." dedi.

Rus haber ajansı Tass'a açıklamalarda bulunan Peskov, ABD Temsilciler Meclisinin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna yararına kullanmayı öngören yasa tasarısını onaylamasını değerlendirdi.

"ABD bunun hesabını vermek zorunda kalacak"

Kabul edilen bu yasaya Moskova'nın ne şekilde karşılık vereceği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Eğer bu gerçekten böyleyse ABD bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Muhtemelen herhangi bir zaman kısıtlaması olmayacak. Bunu çıkarlarımıza en uygun şekilde yapacağız." şeklinde konuştu.

Peskov, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının ise ABD'nin imajına darbe indireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasaya gelince, ayrıntıların çözülmesi gerekiyor. Her halükarda, eğer gerçekten varlıklarımıza el konulması söz konusu ise bu, ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek, ülkedeki birçok yatırımcıyı yatırdıkları parayı kurtarmaya zorlayacaktır. Çünkü devlet mülkiyeti başta olmak üzere özel mülkiyetin dokunulmazlığı ihlal edilecek.”

Temsilciler Meclisi'nde geçen karara da cevap geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ukrayna'ya yardım içeren bu yasanın dünyadaki krizleri kötüleştireceğini belirten Zaharova, "Kiev rejimine askeri yardım terör faaliyetlerinin doğrudan desteklenmesi, Tayvan'a askeri yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş gerginliğin artması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"61 milyar kanlı dolara rağmen kazanacağız"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yardımını kapsayan bu tasarıyı kabul etmesinin "savaşın kurbanlarını en üst düzeye çıkaracağı" değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev, "Esas olarak doyumsuz askeri sanayinin boğazına inecek olan 61 milyar kanlı dolara rağmen elbette zafer kazanacağız. Güç ve gerçekler bizimle." şeklinde açıklama yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi, bugünkü oturumda Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardımın sağlanmasına, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.



#Rusya
#Kremlin Sözcüsü
#Dmitriy Peskov
#Dondurulmuş Rus Varlıkları
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