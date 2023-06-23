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ABD'nin ulusal borcu alarm vermeye başladı: Tarihte ilk kez 32 trilyon doları aştı

ABD'nin ulusal borcu alarm vermeye başladı. ABD Kongresi'nin borç alma tavanını yükselttiği haziran ayı başından bu yana 20 günde ABD’nin borcu yaklaşık 700 milyar dolar artarak 31.46 dolar trilyondan 32.1 dolar trilyona çıktı. 32 trilyon dolara tahmin edilenden 9 yıl önce ulaşan ulusal borcun, yeni harcama kısıntılarının hesaba katılması halinde bile 2030'a kadar 50 trilyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor.

11:37 . 23/06/2023 Cuma
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ABD'nin ulusal borcu alarm vermeye başladı.

ABD'nin ulusal borcu alarm vermeye başladı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ABD’nin ulusal borcunun tarihte ilk kez 32 trilyon doları aştı. Açıklanan verilerin bu seviyeye ulaşmasıyla tahmin edilenden 9 yıl erken ulaşıldığını gösterdi.

Gelirinin yüzde 40'ını tüketecek

ABD merkezli Peter G. Peterson Vakfı’nın tahminlerine göre, önümüzdeki 30 yılda ABD’nin ulusal borcu 127 trilyon dolar artarken, 2053 yılına kadar borç faizleri, hükümetin gelirinin yaklaşık yüzde 40’ını tüketecek.

Ülke mali zorluklarla karşı karşıya

Borç tavanında artış yapılmasına dair Hükümet tarafından hazırlanan yasa haziran ayı başında yürürlüğe girmiş, hükümetin temerrüde düşmesi geçici olarak engellenmişti. ABD’li ekonomist Mark Zandi, bu adımın borç tavanı krizini temelden çözemeyeceğini, ülkenin karşı karşıya bulunduğu uzun vadeli mali zorlukların hâlâ mevcut olduğunu ifade etti.








#ABD
#Mark Zandi
#borç
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