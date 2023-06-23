ABD'nin ulusal borcu alarm vermeye başladı: Tarihte ilk kez 32 trilyon doları aştı

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ABD’nin ulusal borcunun tarihte ilk kez 32 trilyon doları aştı. Açıklanan verilerin bu seviyeye ulaşmasıyla tahmin edilenden 9 yıl erken ulaşıldığını gösterdi.

Gelirinin yüzde 40'ını tüketecek

ABD merkezli Peter G. Peterson Vakfı’nın tahminlerine göre, önümüzdeki 30 yılda ABD’nin ulusal borcu 127 trilyon dolar artarken, 2053 yılına kadar borç faizleri, hükümetin gelirinin yaklaşık yüzde 40’ını tüketecek.

Ülke mali zorluklarla karşı karşıya

Borç tavanında artış yapılmasına dair Hükümet tarafından hazırlanan yasa haziran ayı başında yürürlüğe girmiş, hükümetin temerrüde düşmesi geçici olarak engellenmişti. ABD’li ekonomist Mark Zandi, bu adımın borç tavanı krizini temelden çözemeyeceğini, ülkenin karşı karşıya bulunduğu uzun vadeli mali zorlukların hâlâ mevcut olduğunu ifade etti.



























