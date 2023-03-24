ABD'nin Utah eyaletinde çocukların sosyal medya kullanımı için ebeveyn izni gerekecek

Yasa kapsamında sosyal medya şirketlerinin, eyaletteki kullanıcıların hesap açmak için 18 yaşında veya daha büyük olduğunu doğrulamasını zorunlu kılıyor.

Şirketler, çocukları bağımlılık yapan özellik ve tasarımlara maruz bıraktıkları için 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilir.