|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD'nin yargı sisteminin kurbanı oldu: Haksız yere 38 yıl hapis yattı

ABD'de bir mahkeme, 1983 yılında işlenen cinayetle bağlantılı olarak 38 yıldan fazla hapis yatan Maurice Hastings'in suçsuz olduğu kararına varıldı. Karar sonrasında mutluluğunu dile getiren Hastings, ''Çok anlamlı. Yargıcın kararı ve özür dilenmesi nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bugün her şey mükemmel. Hayatıma devam etmeye hazırım'' şeklinde konuştu.

15:35 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Maurice Hastings

Maurice Hastings

Los Angeles mahkemesi yargıcı William C. Ryan, cinayetle ilgili yeni DNA bulgularının başka birine ait olduğunun ortaya çıkması üzerine Hastings'in masum olduğuna karar verdi.

Karar sonrası çok mutlu olduğunu belirten Hastings, "Bu, çok anlamlı. Yargıcın kararı ve özür dilenmesi nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bugün her şey mükemmel. Hayatıma devam etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bölge Savcısı George Gaskon da Hastings'in bir kabustan uyandığını söyledi.

Savcı Gaskon, Hastings'in yaklaşık 40 yıl boyunca umudunu yitirmeden masumiyetini kanıtlamak için mücadele verdiğini sözlerine ekledi.

Karar sonrası, Hastings'in tazminat davası açması bekleniyor.

Roberta Wydermyer adındaki kadına tecavüz ettiği ve öldürdüğü suçlamalarıyla idamla yargılanan Hastings, 1988 yılında jürinin aldığı kararla ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Hastings'in daha önceki DNA test talepleri reddedilirken 2021'deki başvurusu kabul edilmişti.

Bölge savcılığının 2022'de yaptığı açıklamada, maktulün üzerinde bulunan DNA'nın, hapiste ölen başka bir mahkum Kenneth Packnett'e ait olduğu belirlenmişti.

Los Angeles mahkemesi, Ekim 2022'de avukatların talebiyle Hastings'i tahliye etmişti.


#ABD
#Los Angeles
#yargı
#hapis yatma
#masum
1 saat önce
default-profile-img
ABD'nin yargı sisteminin kurbanı oldu: Haksız yere 38 yıl hapis yattı
Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi
TBMM Başkanı Şentop KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü
AFAD'dan harita uygulaması: Adrese göre deprem tehlikesi sorgulanabilecek
65 saniyede yerle bir oldu: Hiç bu kadar net kaydedilmemişti yıkımın en korkunç görüntüsü
Prof. Dr. Ersoy: Deprem sonrası tsunamide en potansiyel tehlike Doğu Marmara'da
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.