ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri destek sona eriyor

Spor

Attila Szalai en beğendi futbolcuyu açıkladı: Bana göre dünyanın en iyi stoperi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Attila Szalai, Galatasaray ile yapacakları derbinin büyük bir mücadeleye sahne olacağını ve bu maçta iyi bir performans sergilemek istediğini ifade etti. 23 yaşındaki Macar futbolcu, stoperde en beğendiği oyuncunun ise Virgil van Dijk olduğunu söyledi.