ABD’nin yeni başkanı Biden’a ‘Türkiye’yi karşına alma’ mesajı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen 'S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik kararı, gündemine taşıdı.

Yazıda, ABD’li yetkililerin Biden'a, Türkiye'yi tekrardan Batı bloğuna çekip Rusya'ya daha fazla yaklaşmasını engellemesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

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Yazıda bir Türk yetkilinin görüşlerine de yer verildi. Biden yönetiminin S-400'lere yaklaşımının ilk sınav olacağını belirten yetkili, "Biden'in danışmanları, Türkiye ile geleneksel ve teknik diplomasi kanalları üzerinden bağlantıya geçeceklerini, daha önce Trump ve Erdoğan arasındaki ani görüşme trafiği gibi bir iletişime yaslanmayacaklarını söylediler. Bu bizim için iyi bir gelişme. Biden'in danışmanları, düşük seviyeli görüşmelerde tavizlere hazır olduklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 02:17 ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi. BiP'te paylaş

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