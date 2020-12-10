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Dünya ABDnin yeni başkanı Bidena Türkiyeyi karşına alma mesajı
AMERİKA

ABD’nin yeni başkanı Biden’a ‘Türkiye’yi karşına alma’ mesajı

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times’da, S-400’ler konusunda Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına ilişkin bir yazı kaleme alındı. Yazıda, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'yi tekrardan ‘Batı bloğuna çekmesi’ gerektiği belirtildi. Biden’ın danışmanlarının da taviz vermeye sıcak baktıkları ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Joe Biden
Joe Biden

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen 'S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik kararı, gündemine taşıdı.

Yazıda, ABD’li yetkililerin Biden'a, Türkiye'yi tekrardan Batı bloğuna çekip Rusya'ya daha fazla yaklaşmasını engellemesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

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Yazıda bir Türk yetkilinin görüşlerine de yer verildi. Biden yönetiminin S-400'lere yaklaşımının ilk sınav olacağını belirten yetkili, "Biden'in danışmanları, Türkiye ile geleneksel ve teknik diplomasi kanalları üzerinden bağlantıya geçeceklerini, daha önce Trump ve Erdoğan arasındaki ani görüşme trafiği gibi bir iletişime yaslanmayacaklarını söylediler. Bu bizim için iyi bir gelişme. Biden'in danışmanları, düşük seviyeli görüşmelerde tavizlere hazır olduklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

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