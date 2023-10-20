ABD'ye sırtlarını döndüler

14 gündür Gazze’de devam eden katliamlardan sonra, terör devleti İsrail’in arkasındaki gerçek güç olan ABD’ye karşı hem ülke içinden hem uluslararası toplumdan sesler giderek yükseliyor. Amerika’da Yahudilerin de dahil olduğu çok sayıda kişi Kongre binası önünde İsrail’in katliamlarının sona ermesini talep ederken, ABD’li temsilciler de uluslararası toplantılarda protesto edilmeye başladı. Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nde yaşanan insanlık suçu sonrasında da değişme emaresi göstermeyen Washington’ın aşırı İsrail yanlısı politikası ve Başkan Joe Biden’ın İsrail’in katliamlarını yalan beyan ve bilgilere dayanarak aklama çabası, bürokrasinde istifalar gelmesine sebep oldu. Öte yandan ABD’nin komşusu Kanada da işgalci güce verilen desteğe karşı eylemler düzenlendi.

İnsan Hakları Konseyi’nde protesto

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michele Taylor’ı, BM İnsan Hakları Komitesi’nde konuşma yaptığı sırada sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, ayağa kalkıp sırtlarını dönerek protesto etti. BM Cenevre Ofisinde gerçekleşen Komitede, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) kapsamında ABD’nin 5. Dönemsel Raporu’nun incelemesi yapıldı. ABD hükümetine insan haklarıyla ilgili kaygılara yeterince önem vermediği gerekçesiyle tepki gösteren STK temsilcileri, kapanış konuşması yapan Taylor kürsüde konuşurken sırtını döndü.

Kongre önünde oturma eylemi

İsrail’e verilen koşulsuz destek, ABD halkı arasında da huzursuzluk yaratıyor. Başkent Washington’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki olarak “ateşkes” talebiyle düzenlenen protestoda göstericiler, Kongre’de oturma eylemi yaptı. Önce Capitol Binası yakınlarında toplanan göstericiler, “Ateşkes” yazılı büyük bir afiş açarak, “Şimdi ateşkes” sloganları attı. Göstericiler “Gazze kuşatmasına son”, “Siyonizm=Faşizim”, “Amerikalı Yahudiler Gazze’de şimdi ateşkes diyor” yazılı pankartlar taşıdı.

Birçok savaş karşıtı Yahudi grubun da katıldığı eylemde göstericilerin bir kısmı, daha sonra Kongre binasına girerek oturma eylemi yaptı. “Barış için Yahudi Sesi” adlı organizasyonun sosyal medya platformundan paylaşılan Kongre içindeki anlara dair görüntülerde, göstericilerin alkışlarla “Şimdi ateşkes” sloganları attığı duyuldu. Kongre’de oturma eylemi yapan göstericilere müdahale eden polis, burada onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Kanada’da “Filistin’e özgürlük” sesleri

ABD’deki eylemler, kuzey komşusu Kanada’ya da sıçradı. Yüzlerce Kanadalı, işgalci gücün Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara tepki olarak Alberta eyaleti meclisinin bahçesinde oturma eylemi yaptı. Alberta’nın başkenti Edmonton’daki eyalet meclisinde toplanan göstericiler, İsrail’in Filistinlilere saldırılarını kınadı. “Filistin’e özgürlük” çağrılarının yapıldığı oturma eylemi ve protesto gösterisine bazı meclis üyeleri ve siyasiler de katıldı. Gösteriye katılanlardan Kanada Avam Kamarası Üyesi Sameer Zuberi, “Gazze Şeridi’ndeki katliamı durdurma” çağrısı yaptı. Eski Avam Kamarası Üyesi Shafqat Ali ise taraflar arasında ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı.

Washington vatandaşlarını uyardı

İşgalci İsrail rejimine verdiği destek nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu, dikkatli olmalarını tavsiye etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerginlikler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik saldırılar, şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle uyarıda bulunuldu. Açıklamada, turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde tetikte olunması gibi tavsiyeler yer aldı.

Bu suça ortak olamam

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda bir genel müdür de, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunun “sınırları aştığını” ve bunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu. ABD Dışişleri’nde “müttefikler ve ortaklara silah tedariki” biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn’de yayımladığı mektupla açıkladı. Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, “yarar zarardan fazla oldukça” tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti. Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak “İsrail’e ölümcül silah transferi”nin, sınırlarını aştığını belirtti. “Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz” diyen Paul, İsrail’in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti. Paul, “Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz.” değerlendirmesinde bulunarak ABD’nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

İsrailli vekile uzaklaştırma

İsrail’in katliamlarına ülke içinden de tepkiler sürerken, Siyonist hükümet aykırı sesleri bastırmaya devam ediyor. Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif’in, Gazze işgaline muhalif tutumu sebebiyle İsrail Parlamentosu Knesset’in etik komitesindeki toplantılara 45 gün boyunca katılımı yasaklandı. Karar Cassif’in uluslararası medya kuruluşlarına verdiği İsrail’i eleştiren röportajlarının ardından geldi. Bir röportajında Cassif, “İsrail’in şu anda Gazze’de yaptığı şey, bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Bedelini sadece sivillerin ödediği bombalamalar, bu suçun parçasıdır” demişti. Knesset’in kararına karşı bir cevap yayınlayan Cassif, “Barış, adalet ve eşitlik için konuşmaya devam edeceğini” söyledi.







