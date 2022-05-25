ABD'yi kana bulayan saldırganla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliam yaşadı.

Saldırıda 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişi hayatını kaybederken saldırganın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğunu açıklandı. Saldırıda ölen çocukların 7-10 yaşları arasındaki ilkokul öğrencileri olduğu açıklandı.

Ramos'un saldırıdan önce attığı mesajlara ise İngiliz Daily Mail gazetesi ulaştı. Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı.

Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafına etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına 'Seni etiketlediğim için minnettar ol' yazdı.

Saldırgan kadına 'Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var' diye mesaj attı.

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Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise 'uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum' oldu. saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı 'Havayı çıkarıyorum' oldu.

Saldırı ise 11.32'de başladı. Kadın, Instagram'da mesajlaştığı adamın yaptıklarını uyandığında öğrendi.

Daha sonra söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini yayınlayan kadın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. bilmiyordum.'

ABD yasaları silahlanmaya izin veriyor

ABD yasaları 18 yaşını dolduran her vatandaşın silah satın almasına izin veriyor. Son zamanlarda giderek artan silahlanmaların yaşı düştü. Bu durum toplu katliamlara ve silahlı saldırıları tetiklemeye sebep oluyor.

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Saldırgan çocukken zorbalığa uğramış

Öte yandan arkadaşları ve akrabaları, saldırganın çocukken zorbalığa uğradığını açıkladı.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, saldırgan konuşma bozukluğu nedeniyle zorbalığa uğrayan, sıkıntılı bir ev hayatından mustarip ve son yıllarda akranlarına ve yabancılara şiddetle saldıran 18 yaşında yalnız bir çocuktu. 18 yaşındaki Santos Valdez Jr., Ramos'u ilkokulun başından beri tanıdığını söyledi. Ramos'un davranışları bozulmaya başlayana kadar arkadaş olduklarını söyledi.

Yüzündeki kesikler eğlence içinmiş

'Fortnite ve Call of Duty gibi video oyunları oynarlardı. Ama sonra Ramos değişti' diyen Valdez sözlerine şöyle devam etti: Sık sık basketbol oynardık ve yüzünün her yerinde kesiklerin olduğu gördüm Önce bir kedinin yüzünü çizdiğini söyledi. Sonra bana doğruyu söyledi, yüzünü defalarca bıçakla kesmişti.

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Valdez, Ramos'un bunu eğlence için yaptığını söylediğini belirtti.

Texas Valisi Abbott, Robb İlkokulu'ndaki saldırıyı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi. Abbott, saldırganın müdahale eden polisler tarafından öldürüldüğünü belirtirken, iki polisin silahla hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Kendisini Ramos'un sekizinci sınıfta en iyi arkadaşı olarak gören Stephen Garcia ise saldırganın okul yıllarının kötü geçtiğinin altını çizdi ve 'sert bir şekilde zorbalığa uğrardı' dedi.

Ramos'un kuzeni Mia, birlikte ortaokula gittiklerinde öğrencilerin onun konuşma bozukluğuyla alay ettiğini söyledi.

Silahları doğum gününde almış

Eyalet senatörü Roland Gutierrez, Ramos'un katliamda kullandığı silahları 18. doğum gününde satın aldığını söyledi. Ramos'un bu silahlarla sosyal medya hesaplarından defalarca kez poz verdiği belirtiliyor.

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Öldürülen çocukları teşhis için geçici merkez açıldı

Gerçekleşen okulun yakınına geçici merkez açıldı. Aileler çocukları çocukları hakkında bilgi alıyorlar.

Biden: Artık yoruldum

Teksas'ta yaşanan saldırı ile ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, 'Başkan olarak bu konuşmayı yapmamayı ümit ediyordum. Artık yoruldum' dedi.

Bu tip saldırıların önlenmesi için yasaların çıkarılması gerektiğinin altını çizen Biden 'Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız' dedi.

ABD genelinde yas: Bayraklar yarıya inecek

Biden, Teksas'taki katliamın ardından 28 Mayıs'ta ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi yolunda talimat verdi.

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