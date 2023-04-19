AB'nin Sudan'daki insani yardım misyonu şefi yaralandı

Fransen'in yarasının ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. AB yetkilileri, güvenlik nedeniyle Fransen'in durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

AB'nin Sudan'daki Büyükelçisi İrlanda vatandaşı Adrian O'Hara'nın da çatışmaların başlamasının ardından konutunda saldırıya uğradığı açıklanmıştı. Büyükelçinin durumunun iyi olduğu ve görevine devam ettiği ifade edilmişti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.