Dünya ABye acil durum uyarısı Rusya gaz akışını durdurabilir
AVRUPA

AB'ye acil durum uyarısı: Rusya gaz akışını durdurabilir

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan, Rusya'nın bu kış Avrupa'ya gaz tedarikini durdurabileceği uyarısı geldi. Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol, tamamen kapanma olmayacağını ancak her ihtimale karşı önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABye acil durum uyarısı: Rusya gaz akışını durdurabilir
Arşiv

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, tamamen kapanmanın en olası senaryo olmadığına inandığını, ancak Avrupa'nın her ihtimale karşı acil durum planları üzerinde çalışması gerektiğini söyledi.

Son haftalarda, birkaç Avrupa ülkesi, beklediklerinden önemli ölçüde daha az Rus gazı aldıklarını söyledi.

Rus yetkililer kasıtlı olduğunu reddediyor ve teknik sorunları öne sürüyor.

Ukrayna'nın işgalinden önce Avrupa, doğalgazının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ederken, bu rakam şimdi yaklaşık yüzde 20'ye düştü.

Birol, gaz arzındaki son azalmanın "stratejik" olduğuna inandığını söyledi.

Düşüşler, Avrupa ülkelerinin gaz depolarını doldurmasını zorlaştırıyor ve bu kış Rusya'nın gazı kapatma ihtimalini artırıyor.

TRT'nin haberine göre, Birol verdiği demeçte,

"Rusya'nın burada ve orada farklı sorunlar bulmaya ve Avrupa'ya gaz dağıtımını daha da azaltmak ve hatta belki de tamamen kesmek için mazeretler bulmaya devam etmesini ihtimal dışı bulmuyorum" dedi.

Geçen hafta Rusya'dan Avrupa'ya giden ana boru hatlarından biri olan Nord Stream 1'den geçen doğal gaz akışı, kapasitenin sadece yüzde 40'ıydı.

Birçok uzman, bunun "teknik sorunlardan" kaynaklandığına dair Rus açıklamasına şüpheyle bakıyor.

Sahilde gezerken hazine buldular

Sahilde gezerken hazine buldular

​Altın dolu kasa tesadüfen fark edildi: Bir milyon dolar değerinde.
Okan Buruk dönemi resmen başlıyor

Okan Buruk dönemi
resmen başlıyor

​Galatasaray Kulübü beklenen açıklamayı gece yarısında yaptı.
Mahmut Ustaosmanoğlu Hakka yürüdü

Cenazesi 24 Haziran Cuma günü Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödeme oranları.

Terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen hudut birlikleri tarafından yakalandı

​ABD'de Türkiye tartışması ve PKK itirafı.

​Savaş ve iklim değişikliği tetikliyor.

"​Böyle bir ortamda yangın olmaz sabotaj ihtimali yüzde 90."

​1 Temmuz'da tatile girmeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.