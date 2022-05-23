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'Açık bir dini savaş ilanı': Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki 'yüksek sesle ibadetine' onay verildi, karar temyize götürülecek

İsrail mahkemesi Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna düzenledikleri baskınlar sırasında "yüksek sesle ibadet etmeleri" ve "bazı ritüelleri gerçekleştirmelerine" izin verilmesi yönünde karar verdi. Kısa sürenin ardından İsrail hükümeti Yahudi yerleşimcilere Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmud ritüellerini yerine getirmelerine izin veren kararın yeniden temyize götürüleceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Açık bir dini savaş ilanı: Yahudilerin Mescid-i Aksadaki yüksek sesle ibadetine onay verildi, karar temyize götürülecek
İsrail mahkemesinden, Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki 'yüksek sesle ibadetine' onay verildi.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya geçen hafta düzenledikleri baskın sırasında bazı dini ritüelleri yüksek sesle gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan üç reşit olmayan yerleşimcinin avukatları, temyiz başvurusunda bulundu.

  • İsrail Sulh Mahkemesi söz konusu başvuru üzerine vardığı kararda, Mescid-i Aksa'da "yüksek sesle dua etmenin ve yere doğru eğilmenin suç sayılamayacağına" ya da "sivil barışın ihlali olarak değerlendirilemeyeceğine" hükmetti.

Mahkeme, üç yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskınları sırasındaki "eylemlerinin düzensizliğe ve kargaşaya yol açabilecek herhangi bir davranış içermediğini" belirtti.

  • Kararın sonucu olarak, tüm İsrail halkının "Mescid-i Aksa'ya girmesine ve dini ritüellerini gerçekleştirmelerine izin verildiği" aktarıldı.

Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İsrail hükümetinden "statükoya ilişkin herhangi bir değişiklik yok" açıklaması

Öte yandan İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Aksa'da sadece Müslümanların ibadet edebileceği, diğer din mensuplarının ise ziyarette bulunabileceği yönündeki "statükoya" ilişkin değişiklik veya planlı bir değişiklik olmadığı savunuldu.

İsrail Sulh Mahkemesi'nin kararının, davadaki "üç çocuk hakkında" olduğu ve "Mescid-i Aksa'da genel olarak ibadet hürriyetini kapsamadığı" belirtilen açıklamada, söz konusu davaya ilişkin kararın bölge mahkemesinde temyize taşınacağı ifade edildi.

Filistin yönetimi: Açık bir dini savaş ilanı

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin söz konusu kararını kınayarak, şu ifadelere yer verdi:

  • "İsrail mahkemesinin kararı, statükoya karşı bir darbedir. Statükoyu tamamıyla değiştirmek, bu çatışma sahasını ve tüm bölgeyi etkisi altına alabilecek açık bir dini savaş ilanıdır."

Kararın, İsrail'deki "yargı ve mahkemelerin, işgalin bir parçası olduğunun yeni bir kanıtı olduğu" kaydedilen açıklamada, bu durumun mahkemelerin "Aksa'yı zamansal olarak bölme amacıyla fanatik Yahudilere koruma sağladığının bir göstergesi olduğunu" vurguladı.

Mahkeme kararının İsrail hükümetinin statükoyu koruduklarına ilişkin iddialarını yalanladığına işaret edilen açıklamada, başta ABD ve Ürdün yönetimi olmak üzere uluslararası toplum nezdinde "feci sonuçları olacak" kararın uygulanmasını engellemek için konunun takipçisi olacakları belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Statükoya göre Aksa'da Yahudiler ibadet edemez

Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor. Ancak, fanatik Yahudi yerleşimciler sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskın yapıyor.

İsrail'de bir mahkeme, Ekim 2021'de Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmiş, söz konusu karar Filistin sokağı ve İslam dünyasında tepkiyle karşılanmıştı.

Temyize götürülecek

  • İsrail hükümeti sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devlet bu konuyu Merkezi Mahkeme'de temyize götürecek" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın statüsünde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve bu konuda bir planın da bulunmadığı kaydedildi.

Sulh Mahkemesi'nin kararının reşit olmayan kişilerin davranışları konusunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğü konusunda daha geniş çaplı bir karar alma yetkisinde olmadığı belirtildi.

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