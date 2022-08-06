Dünya Afganistan insani krizde BMden kritik uyarı
ORTADOĞU

Afganistan insani krizde: BM'den kritik uyarı

ABD’nin çekilmesi ve Ağustos 2021’de Taliban’ın yönetimi devralmasından bu yana Afganistan, kötüleşen bir insani krizden muzdarip. Yetersiz beslenme ülke geneline yayılmış durumda. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre hanelerin yüzde 90’ından fazlası yeterli gıdaya ulaşamıyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Afganistan insani krizde: BMden kritik uyarı
Afganistan

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesin üstünden bir yıldan fazla bir süre geçti. Ülke nüfusunun yarısı, neredeyse 20 milyon insan, Dünya Gıda Programının (WFP) değerlendirme sistemine göre ya 3. seviye “kriz” ya da 4. seviye “acil durum” noktasında gıda güvensizliği yaşıyor. WFP, ülkenin Ghor bölgesinde on binlerce insanın, kıtlığın habercisi olan 5. seviye “felaket” seviyesine düştüğünü bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), her ay on binlerce çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle acil tıbbi tedaviye kabul edildiğini; uzak bölgelerdeki pek çok kişi yardım alamayarak açlıktan kaynaklı hastalıklarla hayatını kaybettiğini belirtti.

İnsani yardımlar yetersiz

lAğustos 2021’den bu yana, beş Afgan hanesinden dördünden fazlası gelirlerinde önemli düşüşler yaşadı veya gelir kaynaklarını kaybetti. Ülkenin genel ekonomisi ve bankacılık sistemi, ABD’nin Taliban’ın iktidarı devralmasıyla Afganistan Merkez Bankası’nı uluslararası bankacılık sisteminden çıkarma kararlarıyla neredeyse tamamen aciz hale geldi. İnsani yardım programları, Afganistan’ın insani krizinin ağır etkilerini hafifletmeye yardımcı olsa da tüm sorunların üstesinden gelme konusunda yetersiz kalıyor.

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