Dünya Afganistana geri gönderme işlemini Türklerin desteğiyle durdurdu
AVRUPA

Afganistan'a geri gönderme işlemini Türklerin desteğiyle durdurdu

Afganistanlı bir mültecinin ülkesine geri gönderilmesini edilmesini engelleyen Ellin, dünya gündemine oturdu. Türk yolcuların da desteğiyle, Afganistan’a geri gönderilme işlemini “ öldürülebileceği gerekçesiyle” durdurdu.

Haber Merkezi AA
İsveçli aktivist Errin Ersson
İsveçli aktivist Errin Ersson

İsveç'e sığınan 52 yaşındaki Afgan'ın sınır dışı edileceğini öğrenen 22 yaşındaki Ersson, aynı uçağa yolcu bileti aldı.

Uçağa bindikten sonra koridorda ayakta bekleyen Ersson, Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini önlemek için koltuğuna oturmayacağını duyurdu.

Afganlı göçmeni savunan İsveçli kıza Türklerden tam destek
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Afganlı göçmeni savunan İsveçli kıza Türklerden tam destek
İsveç'in Göteborg kentinden Afgan bir göçmenin sınır dışı edilmesi bindiği uçaktaki yolcular tarafından protesto edildi. Dün Landvetter Havalimanı'ndan Göteborg-İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan bir göçmeni taşıyan uçak, 21 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson'un protestosu nedeniyle bir saat rötar yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Ersson, 52 yaşındaki göçmene yapılanın "tamamen yasa dışı" olduğunu savunarak sınır dışı kararının durdurulmasını istedi.
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Protestosunu canlı yayınladı

Tek kişilik protestosunu Facebook üzerinden canlı yayınlayan Ersson, uçağın pilotunun "uçağı kaldırmama hakkı" olduğunu savunarak sığınmacı uçaktan indirilene kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Oturması için mürettebatın ve diğer öfkeli yolcuların baskılarına direnen genç öğrenciye sosyal medyadan destek yağdı.

Genç kızın Facebook üzerinden yayınladığı video geniş kesimler tarafından paylaşıldı, 2 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

  • "Hayatını kurtarmak için elimden geleni yapacağım"
  • İsveç'in Afganistan'ı güvenli ülke kabul etmesinin doğru olmadığını vurgulayan Ersson, uçaktaki kişinin sınır dışı edilmesi halinde büyük ihtimalle öldürüleceğini söyledi ve "Hayatını kurtarmak için elimden ne gelirse yapacağım" dedi.

Uçağın kalkışını engellediği için kendisine tepki gösteren ve elindeki telefonu zorla almak isteyen bir yolcuya Ersson, ''Bir insanın hayatı mı yoksa senin zamanın mı daha değerli?'' diye karşılık verdi.

"Bir adamın cehenneme gönderilmesi doğru değil!"

Öte yandan bir süre sonra Ersson'un eylemine bazı yolcuların destek verdiği görüldü. Eylemin kanunsuz olmadığını ifade eden gencin zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaması dikkati çekti.

Pilot sığınmacıyı uçağa kabul etmedi

Yaklaşık 15 dakika süren eylemin sonunda pilot, sığınmacıyı uçağına kabul etmeme kararı aldı ve Afgan sığınmacı, güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildi.

Sığınmacının büyük ihtimalle sınır dışı edileceğini belirten yetkililer, Ersson hakkında da pilotun talimatlarına uymadığı için kanuni işlem yapılacağını belirtti. İsveç'e 2012 yılından bu yana yaklaşık 400 bin iltica başvurusu yapıldığı kaydedildi.

Avrupa'da büyük bölümü Afrika, Ortadoğu ve Afganistan'dan gelen sığınmacıların sınır dışı edilmesi son yıllarda tartışmalara neden oluyor.

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