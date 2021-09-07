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ASYA

Afganistan’da eğitim başladı: Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı

ABD’nin 20 yılın ardından çekilmesiyle Taliban kontrolüne giren Afganistan'da üniversite eğitimi, erkek ve kız öğrencilerin bir sınıfın ortasında bir perdeyle ayrılmasıyla yeniden başladı. Kabil’deki İbni Sina Üniversitesi'nde eğitime başlayan kız ve erkek öğrencilerin, sınıfta otururken aralarında bulunan perde dikkat çekti.

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Afganistan’da eğitim başladı: Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı
Afganistan'da üniversite eğitimi görmeye başlayan kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 20 yılın ardından ülkeden çekilmesiyle Taliban kontrolüne geçen Afganistan’da eğitim yeniden başladı. NTV'nin haberine göre; ülkede başlayan akademik yıl ile ilgili paylaşılan fotoğraflarda ise, kız ve erkek öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflarda perde ile ayrıldıkları görüldü.

Taliban kadınların haklarının korunacağını söylemişti

Kabil’de yer alan İbni Sina Üniversitesi’nde paylaşılan fotoğraflarda, kız ve erkek öğrencilerin birbirlerinden ayrı şekilde oturarak eğitim aldıkları görülürken, aralarındaki perde dikkat çekti. Taliban, geçtiğimiz ay ABD’nin ülkeden çekilmesiyle yönetimi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, kadınların haklarının korunacağını ve üniversite eğitimi görebileceklerini belirtmişti.

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Yıllarda eğitim göremediler

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "binlerce" okulun faaliyete devam ettiğini söyledi. Taliban tarafından kadınların haklarının korunacağı ve üniversite seviyesine kadar eğitim alabilecekleri belirtilirken, ülkedeki çoğu kişi, grubun en son iktidarda olduğu zaman görülen katı rejim kurallarına geri dönülmesinden korkuyor.

  • 1996'dan 2001'e kadar kadınlar birçok alandan uzak bırakılarak ev hapsine girmiş, çalışmalarına veya eğitim görmelerine izin verilmemişti.
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