Afganistan'da sel felaketi: Binden fazla ev yıkıldı 344 kişi hayatını kaybetti

Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde 5. kez Rusya Devlet Başkanı seçilmiş ve görkemli bir davetle yemin ederek görevine başlamıştı. Kaydedilen görüntülerde üst düzey komutanlarla tokalaşan Putin'e iki komutanın selam vermediği dikkatlerden kaçmadı. Olay, sosyal medyada görüntülerin yayılması sonrası ülkede gündem oldu. Putin'e selam vermeyen komutanların Ryazan Hava İndirme Birlikleri Okulu Başkan Yardımcısı Albay Sergei Molochnikov ve Acil Durumlar Bakanlığı Akademisi Başkanı Korgeneral Viktor Panchenko olduğu öğrenildi.