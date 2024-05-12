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Dünya

Afganistan'da sel felaketi: Binden fazla ev yıkıldı 344 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan ilinde sağanak yağışlar sonucu sel meydana geldi. Dünya Gıda Programı selde 344 kişinin kaybettiğini duyurdu. Ülkedeki sel felaketinde binden fazla evin yıkıldığı belirtildi.

11:02 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 14:58 - 12/05/2024 Pazar
DHA
Arşiv
Arşiv

WFP Afganistan Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Afganistan'ı kasıp kavuran sel felaketi Baglan'da 344 kişinin ölümüne ve 1000'den fazla evin yıkılmasına yol açtı.


Bu, alışılmadık derecede şiddetli yağışlar nedeniyle son birkaç hafta içinde meydana gelen birçok selden biri oldu” denildi.



GUTERRES'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI


Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başsağlığı mesajını şu ifadelerle aktardı:


“Genel Sekreter, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Baglan Vilayetinde meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duymaktadır. Genel Sekreter Afganistan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eder. Kurbanların ailelerine taziyelerini sunar ve yaralılara acil şifalar diler. Birleşmiş Milletler ve Afganistan'daki ortakları, ihtiyaçları süratle değerlendirmek ve acil yardım sağlamak üzere fiili yetkililerle koordinasyon halindedir.”






#Afganistan
#Baglan
#Sel
#Dünya Gıda Programı
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