Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı

Rus haber ajansı RIA'nın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kabil'deki Rus büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamada iki Rus vatandaşı, bir diplomat ve bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Yetkililer, düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.

Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı

Polis bölge başkanı Mevlevi Sabir, Reuters'e verdiği demeçte, "İntihar saldırganı, hedefe ulaşmadan önce Rus büyükelçiliği Taliban güvenlik güçleri tarafından farkedildi ve vuruldu. Kayıplar hakkında henüz bir bilgi yok." açıklamalarında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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