Dünya Afganistanda 5,3 büyüklüğünde deprem
ASYA

Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, yerel saatle 02.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Afganistanda 5,3 büyüklüğünde deprem
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Depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Nangerhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın 38 kilometre kuzey doğusu olduğu ifade edildi.

Deprem, başkent Kabil başta olmak üzere çevre vilayetler ile Pakistan'ın sınır bölgelerinde de hissedildi.

22 Haziran'da Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı artıyor.

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DÜNYA
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