Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 18 kişi öldü 23 kişi yaralandı

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Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katılarak 'icraat' paylaşımı yapan Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da başlayan tek kelimelik tweet akımına katıldı. Hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu, vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, her afette tatilde olduğu ortaya çıkan İmamoğlu'na 'tatil' notuyla yanıt verdi. Ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'na yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları da hatırlatıldı.