Dünya Afganistanda camiye bombalı saldırı 18 kişi öldü 23 kişi yaralandı
ORTADOĞU

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 18 kişi öldü 23 kişi yaralandı

Afganistan’ın Herat kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Afganistanda camiye bombalı saldırı: 18 kişi öldü 23 kişi yaralandı
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Afganistan’ın Herat kentindeki Gazargah Camii’nde cuma namazı sırasında patlama meydana gelmişti.

Herat Vali Sözcüsü Hamidullah Mutawakkel patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirdi. Mutawakkel, patlamanın bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek, cami imamı Mujib Rahman Ansari’nin ölüm haberini doğruladı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkenin cesur ve din alimi Mevlana Mujib Rahman Ansari’nin Camisinde Cuma namazını kılarken din düşmanlarının korkakça saldırısı sonucu şehit olması talihsiz bir durumdur. Afganistan İslam Emirliği bu konudaki derin üzüntüsünü dile getirmekte ve bu büyük suçu işleyenlerin cezalandırılmasını istemektedir" demiş, patlamayı DEAŞ üstlenmişti.

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