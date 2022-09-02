MSB: Tahıl sevkiyatında altı gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl seviyatı kapsamında 6 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Bugün itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.#MSB
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.