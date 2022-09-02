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ANKARA

MSB: Tahıl sevkiyatında altı gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl seviyatı kapsamında 6 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Tahıl sevkiyatında altı gemi daha yola çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl seviyatı kapsamında 6 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi.

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