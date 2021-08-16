Dünya Afganistandaki Türkleri tahliye eden THY uçağı Kabil Havalimanından kalktı
ASYA

Afganistan'daki Türkleri tahliye eden THY uçağı Kabil Havalimanı'ndan kalktı

Afganistan'daki Türklerin tahliye edilmesi için Kabil'e THY uçağı gönderilmişti. TK707 numaralı uçak, saat 12'ye doğru Türk vatandaşlarını ve destek talep eden ülkelerin mensuplarını da alarak 5 saat 30 dakika sonra havalandı. Uçağın saat 17.00 civarında 324 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afganistandaki Türkleri tahliye eden THY uçağı Kabil Havalimanından kalktı
Uçağın radar görüntüsü.

Taliban güçlerinin 20 yıl sonra Kabil’e girmesinin ardından birçok ülke Afganistan'daki vatandaşlarını ve diplomatlarını tahliye etmeye başladı.

Tüm seferlerini durduran THY, Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı Afganistan'a göndermişti.

UÇAK TÜRKİYE YOLUNDA

5 buçuk saat boyunca pistte kalan TK707 numaralı uçak, Türk vatandaşlarını ve destek talep eden ülkelerin mensuplarını da alarak Kabil Havalimanı’ndan saat 12.00'a doğru kalkış yaptı.

  • Uçağın saat 17.00 civarında 324 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda Afganistan'daki Türk vatandaşları için tahliye seferi düzenlediklerini belirtti. Ekşi, "Seferimizin uçuş ekibine, görevlilerimize, Afganistan'daki büyükelçiliğimiz ile güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Uçağımız yolda" ifadelerinin kullandı.

Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
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Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanında hareketli dakikalar yaşanıyor.

Afganistan'dan kaçmak isteyen vatandaşların havaalanına akın etmesiyle yolcu biniş köprüsünde izdiham yaşandı. İnsanların tırmanarak uçağa binmeye çalışma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı
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Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise izdiham yaşandığı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin insanların havaalanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığı belirtildi.

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.

THY Afganistan'a uçuşları iptal etti
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THY Afganistan'a uçuşları iptal etti

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