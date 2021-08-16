Afganistan'daki Türkleri tahliye eden THY uçağı Kabil Havalimanı'ndan kalktı Afganistan'daki Türklerin tahliye edilmesi için Kabil'e THY uçağı gönderilmişti. TK707 numaralı uçak, saat 12'ye doğru Türk vatandaşlarını ve destek talep eden ülkelerin mensuplarını da alarak 5 saat 30 dakika sonra havalandı. Uçağın saat 17.00 civarında 324 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Haber Merkezi 16 Ağustos 2021, 12:02 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2021, 12:58 Yeni Şafak