Dünya Afganistandan tahliye edilen bir kadın ABD uçağında doğum yaptı
AMERİKA

Afganistan'dan tahliye edilen bir kadın ABD uçağında doğum yaptı

Afganistan'dan tahliye edilen bir kadının, ABD'nin askeri uçağında bebeğini dünyaya getirdiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Afganistandan tahliye edilen bir kadın ABD uçağında doğum yaptı
Kimliği açıklanmayan kadının Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdi

CNN'deki habere göre, ABD Hava Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçaktaki hamile kadının, uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığı belirtildi.

Kadının uçuş sırasında düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, pilotun kabin basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede annenin hayatının kurtarıldığı aktarıldı.

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Açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdiği, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.


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