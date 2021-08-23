Tıklım tıklım hangarlarda tutuluyorlar

Daha önce ABD askeri kargo uçaklarıyla üst üste bir halde taşınan Afganların, ABD’nin Katar ve Almanya’da bulunan üslerinde tıklım tıklım dolu hangarlarda tutulduğu belirtildi. ABD’nin Katar’daki el-Udeid Üssü’ne taşınan Afganların, kadın, çoluk çocuk hep birlikte, sadece sahra yataklarının bulunduğu hangarlara yerleştirildiğine yönelik görüntüler, “Tahliye skandalında ikinci perde” yorumuna neden oldu. Yine ABD’nin Almanya’daki Rammstein Askeri Üssü’ne sevk edilen Afgan göçmenlerin de benzer şartlarda yaşamaya zorlandıkları belirtiliyor. Gelişme, ABD’nin Afganistan için hiçbir ön hazırlık ve planlama yapmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan ABD yönetiminin, İspanya ile de Kabil’den tahliye edilen Afganların, vize prosedürleri için İspanya’da belirlenen iki askeri üsse yerleştirilmeleri için anlaştığı belirtildi. İspanya’da da Katar ve Almanya’dakine benzer görüntülerin yaşanmasından endişe ediliyor.

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PENTAGON’DAN HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE TALİMAT

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan’ın başkenti Kabil’den tahliye edilenlerin bölgedeki üslerden naklinin hızlandırılması için ABD’li özel hava yolu şirketlerinden destek istedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 2. Dünya Savaşı sonrası 1952’de oluşturulan ve özel hava yolu şirketlerinden acil durumlarda ABD Savunma Bakanlığı’nın hava ikmal gereksinimlerini desteklemesini talep eden Sivil Rezerv Hava Filosu’nun ilk aşamasını devreye soktu. Pentagon’dan yapılan açıklamada, Kabil’den tahliye edilenlerin bölgelerdeki üslerden ABD’ye nakli için, ticari 6 hava yolu şirketinden 18 uçağın acil kullanımı yönünde talimat verildiği kaydedildi.

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