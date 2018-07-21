Dünya Afganların imdadına Türk Kızılayı yetişti
ASYA

Afganların imdadına Türk Kızılayı yetişti

Afganistan'ın Pancşir vilayetinde yaşanan sel felaketinden pek çok Afganistanlı etkilenmişti. Türk Kızılayı, sel afetinden etkilenen 227 aileye yardım ulaştırdıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Afganistan'da Türk Kızılayı, sel afetinden etkilenen 227 aileye yardım götürdü.
Afganistan'da Türk Kızılayı, sel afetinden etkilenen 227 aileye yardım götürdü.

Türk Kızılayı, Afganistan'ın Pancşir vilayetinde yaşanan sel felaketinden etkilenen 227 aileye yardım eli uzattı.

Türk Kızılayı Afganistan Delegasyon Başkanı Mücahit Salih Duran yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, Pancşir'in Puşgur köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen 227 aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

AA

"Türk Kızılayı mazlumlara uzanan el olacak"

Türk halkının merhamet eli olan Türk Kızılayının mazlum coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Duran, "Böylece Türk Kızılayı mazlumlara uzanan el olacak" dedi.

Duran, Türk halkının yardımlarını ihtiyacı olan bölgelere ulaştırmaya gayret ettiklerini belirtti. Dost ve kardeş Afganistan halkına hiçbir ayrım yapmadan yardım etmeye çalıştıklarını dile getiren Duran, Afgan ve Türk halkının ebedi kardeş ve dost olduğunu vurguladı.

Afganistan'da bir ABD askeri öldü
DÜNYA
Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Tansiyon yeniden yükseldi

Tansiyon yeniden yükseldi

​Irak'taki gösterilerde bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Yasak geliyor

Yasak geliyor

​Sağlık Bakanlığı duyurdu...
Down sendromlu gence işkence!

Down sendromlu gence işkence!
Bedelli askere200 TL'lik liste

Bedelli askere200 TL'lik liste

​İşte askere gideceklerin çantasında bulunacak 24 ürün.
Kritik hafta

Kritik hafta

Yasa çıkmazsa emeklilikleri gelecek yaza kalacak.
Kandil'ebayrağı dikin

Kandil'ebayrağı dikin

Şehit Onbaşı Aksoy'un kızları Güneş ve Zeliha'nın tek isteği var.
Hollandaakıllandı

Hollandaakıllandı

​Türkiye'ye özür mektubu gönderdi.

Yeni dönem kültür, bilim, sanat ve spor alanının dönemi olacak.

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

​AK Partili Muş'tan bedelli askerlik açıklaması.
Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Bakan Selçuk: Üç yıllık plan açıklayacağız.
Hamas'arüşvet teklifi

Hamas'arüşvet teklifi

ABD yönetimi ​Hamas'a rüşvet teklif etti.
Terördairesine 7 takviye

Terördairesine 7 takviye

​FETÖ davalarının görüldüğü dairenin üye sayısı arttı.
Bakanyardımcıları atandı

Bakanyardımcıları atandı

​Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Halepheyecanı

Halepheyecanı

​Yeni Şafak'ın haberiyle Arap sokağı hareketlendi
NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

​NATO üyesi bir ülkede teşebbüs etmesini engellemek amaçlanıyor.
SGK tarih verdi

SGK tarih verdi

Emekli Sandığı fark tutarları 26 Temmuz'da ödenecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.