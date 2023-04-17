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Dünya

Afrika Birliği'nden Sudan için 'ateşkes' adımı: Derin endişe duyuyoruz

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, "tarafları ateşkese dahil etmek" amacıyla Sudan'a gidecek. AfB, Sudan'daki şiddetli çatışmaların ikinci gününde durumla ilgili "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

07:17 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed

Sudan'da sorumlu generalleri sivilleri korumaya çağıran AfB, Komisyon Başkanı Muhammed'in tarafları ateşkese dahil etmek" için acil olarak Sudan'a geçeceğini bildirdi.


Barışçıl bir çözüm ve anlaşmazlıkları bitirmek için kapsamlı bir diyalog gerektiğini belirten AfB, tarafları Sudan'daki durumu daha karmaşık hale getirecek herhangi bir dış müdahaleyi kesin bir şekilde reddetmeye çağırdı.


- Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.


Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.


#Afrika Birliği
#Sudan
#Musa Faki Muhammed
30 dakika önce
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