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Dünya Afrika kıyılarından İspanyaya düzensiz göçmen akını 1 yılda 8 bin göçmen geldi
AFRİKA

Afrika kıyılarından İspanya'ya düzensiz göçmen akını: 1 yılda 8 bin göçmen geldi

Kanarya Adaları'na bu yıl, 2019'a göre yüzde 700 artışla 8 binden fazla düzensiz göçmen geldi. Gran Canaria, Lanzarote ve Tenerife adalarının kıyılarına geldiği ifade edilen haberde, daha sonra geçici olarak bu bölgelerdeki göçmen barınma merkezlerine ya da koronavirüs salgı sebebiyle boş olan otellere götürüldükleri kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Teknelerde toplam 257 düzensiz göçmen bulunuyordu.
Teknelerde toplam 257 düzensiz göçmen bulunuyordu.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları bölgesine son 24 saatte Afrika kıyılarından 257 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik ve Kanarya Adaları yerel yönetimine dayanarak verdiği haberde, Kanarya Adaları kıyılarına son 24 saat içinde düzensiz göçmenleri taşıyan 7 teknenin geldiği belirtildi.

Haberde, teknelerde toplam 257 düzensiz göçmenin bulunduğu bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin Gran Canaria, Lanzarote ve Tenerife adalarının kıyılarına geldiği ifade edilen haberde, daha sonra geçici olarak bu bölgelerdeki göçmen barınma merkezlerine ya da Kovid-19 salgınından dolayı boş olan otellere götürüldükleri kaydedildi.

Geçen hafta bin göçmen gelmişti

Bölgeye geçen hafta sonu da 1000'den fazla düzensiz göçmen gelmişti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, 4 bin 500'ü son 1,5 ayda olmak üzere, bu yıl içinde Kanarya Adaları'na 8 binden fazla düzensiz göçmenin geldiği hatırlatıldı.

Afrika'dan gelen düzensiz göçmen sayısında bir yıl öncesine göre yüzde 700'lük artış olduğuna dikkati çekilirken göçmen sorunuyla ilgili Kanarya Adaları'ndaki sosyal ve siyasi tansiyonun da yükseldiği bildirildi.

Kanarya Adaları'na yasa dışı göçün en yoğun olduğu 2006 yılında toplam 31 bin 678 düzensiz göçmen gelmişti.

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