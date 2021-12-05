Dünya Afrika ülkelerine getirilen seyahat yasaklarına Ganadan tepki
AFRİKA

Afrika ülkelerine getirilen seyahat yasaklarına Gana'dan tepki

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelişmiş ülkelerin Afrika ülkelerine getirdiği seyahat yasaklarını kınadı.

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Haber Merkezi AA
Afrika ülkelerine getirilen seyahat yasaklarına Ganadan tepki
Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Batı Afrika gezisi kapsamında ziyarette bulunduğu Gana'nın Devlet Başkanı Akufo-Addo ile başkent Akra'da bir araya geldi.

İki liderin düzenlediği ortak basın toplantısında, Akufo-Addo, Güney Afrikalı mevkidaşı Ramaphosa ile Kovid-19'a karşı ortak mücadele konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu belirterek, "Kovid-19 seyahat yasakları için Afrika ülkelerinin seçilmesine karşıyız." dedi.

"Güney Afrika'ya uygulanan seyahat yasağı apartheid"

Ramaphosa ise Kovid-19'un Omicron varyantını nedeniyle gelişmiş ülkelerin Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağını "apartheid" olarak nitelendirerek, yasağın kaldırılmasını istedi.

Omicron varyantının bir Güney Afrika varyantı olmadığında ısrar eden Ramaphosa, varyantın diğer Avrupa ülkelerinde de bulunduğunu ifade etti.

Ramaphosa, Gana'ya bu gelişmeye yönelik küresel eleştiriler karşısında Güney Afrika'nın yanında yer aldığı için teşekkür etti.

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