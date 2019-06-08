Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor

Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki AfB genel merkezinde düzenlenen programda konuşan Quartey, kıtada bozuk gıdaların tüketiminin her yıl 91 milyon kişiyi hasta ettiğini vurgulayarak, "Afrika'da gıda güvenliğinin öncelik kazanmasının zamanı geldi." dedi.

Quartey, Afrika'da bozuk yiyecek tüketiminin her yıl on binlerce kişinin hayatına mal olduğunu da dile getirdi.