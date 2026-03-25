Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 660,9 milyon lira ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 2 bin 878 gence toplam 660,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini belirtti.
Fonun, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini anımsatan Göktaş, bu kaynakla gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını, aileyi güçlendirmek adına 81 ilin tamamında bu projeyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.
"Toplam başvuru sayısı 221 bin 351'e ulaştı"
Gençlerin evliliklerini sağlam temeller üzerine kurmalarını hedeflediklerini ve evlilik yolundaki çiftleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti: