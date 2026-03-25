Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 660,9 milyon lira ödeme yapıldı

"2023'te hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan toplam başvuru sayısı 221 bin 351'e ulaştı. Bu ay 2 bin 878 gencimize sağladığımız 660,9 milyon liralık ödeme ile birlikte, bugüne kadar toplam 132 bin 688 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağladığımız toplam destek miktarı ise 10 milyar 734 milyon lirayı buldu. Gençlerimize sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 163 bin 126 gencimize eğitim ve rehberlik desteği verdik"