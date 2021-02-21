Dünya Akdenizde petrol sızıntısı İsrail plajlarını kapattı
ORTADOĞU

Akdeniz’de petrol sızıntısı: İsrail plajlarını kapattı

Akdeniz'de seyreden bir yük gemisinde yaşanan petrol sızıntısı nedeniyle İsrail'deki tüm plajlar ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Akdeniz’de bir yük gemisinden petrol sızıntısı meydana geldi. Sızan petrol, İsrail’in neredeyse tüm Akdeniz kıyılarında kirliliğe neden oldu.

İnsanlara "Plajlardan uzak durun" çağrısı

İsrail Sağlık, İçişleri ve Çevre Koruma Bakanlıkları, büyük bir petrol kirliliğin ardından halkın bir sonraki duyuruya kadar ülkenin tüm plajlarından uzak durmasını istedi.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel yaptığı açıklamada, sızıntı anında bölgede 9 geminin bulunduğunu ve sızıntının meydana geldiği gemiyi tespit etmek için soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Bakan Gamlie, "Gemi kimliği tespit edilirse İsrail yasal önlemler alabilir. Mevcut seçeneklerden biri, sigorta şirketlerine, on milyonlarca şekele mal olabilecek çevresel etkilerle mücadele edebilmek için tazminat almak üzere dava açmaktır” dedi.

Kirlilik nedeniyle balinalar öldü

İsrail makamları, geçen hafta ülkenin güneyindeki bir plajda dalgaların sürüklediği 17 metre uzunluğunda ölü bir balina bulmuştu.

Aşkelon’un kuzeyinde bulunan balinanın kirlilik nedeniyle öldüğü tespit edilmişti.

Mısır'dan İsrail'e beş yıl sonra dikkat çeken ziyaret
DÜNYA
Mısır'dan İsrail'e beş yıl sonra dikkat çeken ziyaret

THY'den İsrail uçuşlarıyla ilgili yeni karar: 7 Mart'a kadar uzatıldı
EKONOMİ
THY'den İsrail uçuşlarıyla ilgili yeni karar: 7 Mart'a kadar uzatıldı

İsrail basını: Esir takası için Esed rejimine 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı satın alındı
DÜNYA
İsrail basını: Esir takası için Esed rejimine 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı satın alındı
Abone Ol Google News
Kadıköyde büyük kayıp

Kadıköy'de büyük kayıp

​Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de beşinci kez mağlup oldu.
Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

​Projesi hazır olan külliyenin inşası bu yıl içinde tamamlanacak.
PKK ile kol kolayız

'PKK ile kol kolayız'

​ABD'li komutanın paylaşımı kirli iş birliğini gözler önüne serdi.
Akdeniz'de petrol alarmı

Akdeniz'de petrol alarmı

​İsrail'de halka 'Plajlardan uzak durun' çağrısı yapıldı.
Malcolm X suikastı

Malcolm X suikastı

​Şehadetinin 56. yılında yeni delillere ulaşıldı.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.
Şenocak dönemi sona eriyor

Şenocak dönemi sona eriyor

​AK Parti İstanbul İl Başkanı aday olmayacağını duyurdu.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Vaka sayısında sevindiren gelişme.
Tel Aviv'de 'gizli' temas

Tel Aviv'de 'gizli' temas

​Mısır, İsrail'e beş yıl sonra resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Şaşırtan görüntü

Şaşırtan görüntü

45 derece su 50 metre sonra buz tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.