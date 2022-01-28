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Al Monıtor: Ukrayna'nın moralini yükselten Amerika değil Türkiye

Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken, ABD medyasında yine Türk SİHA’larına vurgu yapılan bir haber yayımlandı. “Ukrayna'nın moralini en çok yükselten ülkenin Amerika değil Türkiye olduğu” ifade edildi. Türk SİHA’ların Ukrayna’ya üstünlük sağladığı ve Rusların işini zorlaştırdığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Al Monıtor: Ukraynanın moralini yükselten Amerika değil Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy.

Saffet Özdemir

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime dair, Amerika merkezli medya kuruluşu Al-Monitor'da bir haber yayımlandı. Haberde Türk SİHA’larının varlığına vurgu yapıldı; “Türk insansız hava araçları, Rus işgali korkuları arasında Ukrayna’lıların moralini yükseltiyor” başlığı kullanıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

İmrenilen savaş uçağı: Bayraktar TB2

"Türkiye'nin insansız hava araçları, olası bir Rus işgali yaklaşırken Ukrayna için büyük bir moral güçlendirici. Batılı liderler olası bir Rus işgalinde Ukrayna'yı uzaklaştırmaya çabalarken, Türkiye'nin dünya çapında imrenilen savaş uçağı Bayraktar TBT 2'ye övgüler yağdırılıyor.

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Bayraktar insansız hava aracı, bir tank sütununu yok etmek için topçuya hassas hedefleme sağlıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözcüsü Yarbay Yuri Ignati, Al-Monitor'a özel bir röportaj verdi. Röportajda “İHA’lar her şeyi gerçek zamanlı olarak otomatik bir sistemde yapan kaliteli bir drone” dedi."

“İHA'lar Rusların işini zorlaştırıyor”

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İHA koordinatları gösterecek ve kelimenin tam anlamıyla üç saniye sonra ilerleyen birlikleri bastırma ve yok etme kararı verilecek bir silahtır. Ukrayna'ya düşman üzerinde yeni, niteliksel bir üstünlük sağlıyor."

Akıncı TİHA,İHA ve SİHA'lar.
Akıncı TİHA,İHA ve SİHA'lar.

Bir başka general ise "İHA'lar Rusların işini zorlaştırıyor. Sonuç olarak, Ukrayna'da yaklaşık 20 Bayraktar insansız hava aracı var, ancak bununla kalmayacağız. Alabildiğimiz kadar çok Türk insansız hava aracı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Ukrayna'nın moralini yükselten Türkiye”

"ABD, Ukrayna'nın en büyük müttefiki. ABD'li yetkililer ve Kongre üyeleri Kiev'e akın ederken ve Moskova'da nasihat edici parmaklar sallarken, Ukrayna'nın moralini en çok yükselten ve “Rusya'dan korkmadığını gösteren Amerika değil, Türkiye” olarak anılıyor.

Türkiye'nin Kırım konusunda Ukrayna'ya verdiği sınırsız diplomatik destek hayati olarak görülüyor. Ukraynalı liderler, ulusal morali güçlendirme umuduyla Türkiye ile stratejik ortaklığı her iki devlete de fayda sağlayan sağlam bir ilişki olarak görüyor. Savunma sanayii alanındaki ortaklığı da özel önem veriliyor."

“Erdoğan'ın büyük bir cesareti var”

"Düşünce kuruluşu Ortadoğu Araştırmaları Derneği başkanı Igor Semyvolos Al-Monitor'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Türkiye daha net, daha dürüst. Türk silahlarıyla çok daha fazla özgürlüğümüz var. Türkiye bize İHA’ları hiçbir koşulda bağlı olmadan sattı ve Erdoğan'ın büyük bir cesareti var. Putin'den korkmuyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Kiev merkezli bir düşünce kuruluşu olan Ukrayna Gelecek Enstitüsü'nün uluslararası ilişkiler analisti Iliya Kusa, "İnsanlar kendilerinde görmek istediklerini Erdoğan'da görme eğilimindeler, Türkiye'yi bölgesel süper güç konumuna yükselten bir adam" dedi.

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