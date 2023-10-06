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Dünya

Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi'nin son durağı kardeş Azerbaycan oldu: Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

Albayrak Grubu tarafından dokuz yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen Hat Eserleri Sergisi, Azerbaycan'da Milli İncesanat Müzesi'nde açıldı. Her yıl farklı bir tema etrafında hat eserlerini bir araya getiren Albayrak Grubu, genç sanatseverleri ve usta hattatları buluşturmaya devam ediyor.Türkiye'deki rotasının ardından yurt dışındaki İslam coğrafyalarını gezen serginin Özbekistan'dan sonraki ikinci durağı Azerbaycan oldu. Hat Eserleri Sergisi, farklı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin sanat eserlerine dönüştürüldüğü çalışmaları içeriyor. Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, serginin açılış konuşmasında, “Bugün Türk İslam Sanatlarının örneklerini, hat sanatını, dualarımızı, ayetlerimizi ve Peygamber Efendimizin sözlerini yansıtan bu sergiyi önemsiyoruz. Çünkü bu sergi bizim değerlerimizin, maneviyatımızın ve mayamızın birer parçasıdır" dedi. Sergi, 15 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.

13:18 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi’nin açılışı kardeş ülke Azerbaycan’da gerçekleştirildi.

Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi’nin açılışı kardeş ülke Azerbaycan’da gerçekleştirildi.

Albayrak Grubu tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl usta hattatlar tarafından özenle hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, binlerce kilometrenin ardından Azerbaycan’daki açılışını dün gerçekleştirdi.


Milli İncesanat Müzesinde gerçekleşen açılışa, Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, çok sayıda protokol, basın mensubu ve sanatsever katıldı.



Hat Eserleri Sergisi Azerbaycan’da büyük ilgi görüyor

İslam medeniyetinin zengin kültürel birikimine sahip olan hat sanatı, geçmişten günümüze geleneksel sanatlarımız arasındaki özel yerini koruyor. Albayrak Grubu, her yıl farklı bir tema etrafında hat eserlerini bir araya getirerek genç sanatseverleri ve usta hattatları buluşturmaya devam ediyor. Bu yılın sergi rotası Türkiye’nin farklı şehirlerinden sonra, ortak kültür ve medeniyetimizi paylaştığımız İslam coğrafyaları olarak belirlendi ve serginin yurt dışında Özbekistan’dan sonraki ikinci durağı Azerbaycan oldu. Milli İncesanat Müzesinde gerçekleşen açılışa, Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, çok sayıda protokol, basın mensubu ve sanatsever katıldı. Sergi, 15 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.


Azerbaycan Büyükelçisi Bağcı: Bu sergi bizim değerlerimizin, maneviyatımızın ve mayamızın birer parçasıdır

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki gönül bağının kültür sanat faaliyetleri ile desteklenmesinin önemini vurgulayan Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı açılış konuşmasında;
"Albayrak Grubumuza kültür diplomasimize verdiği katkılar nedeniyle öncelikle teşekkür ederim. Albayrak Grubu'nun sadece medya, inşaat ve diğer sektörler de değil kültürel anlamda da varlık göstermesi bizim açımızdan değerli ve anlamlı. Bugün Türk İslam Sanatlarının örneklerini, hat sanatını, dualarımızı, ayetlerimizi ve Peygamber Efendimizin sözlerini yansıtan bu sergiyi önemsiyoruz. Çünkü bu sergi bizim değerlerimizin, maneviyatımızın ve mayamızın birer parçasıdır"
açıklamasında bulundu.

Hat Eserleri Sergisi vesilesiyle kültürler arası paylaşımlar artıyor

Albayrak Grubu tarafından Türkiye’de her yıl farklı bir temayla ve usta hattatların özgün yorumlarıyla hazırlanan eserler, büyük ilgi görüyor. Serginin yurt dışında da açılması, sanatseverlerin yoğun ilgisi ve hat sanatının yaygınlaşması yanında, İslam coğrafyalarının geçmişten gelen kültür ve medeniyet zenginliğini aynı gönül bağıyla günümüze taşımayı ve kültürler arası paylaşımları arttırmayı hedefliyor.




#Albayrak Grubu
#Azerbaycan
#Hat Sergisi
38 dakika önce
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