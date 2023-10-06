Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi'nin son durağı kardeş Azerbaycan oldu: Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi’nin açılışı kardeş ülke Azerbaycan’da gerçekleştirildi.
Albayrak Grubu tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl usta hattatlar tarafından özenle hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, binlerce kilometrenin ardından Azerbaycan’daki açılışını dün gerçekleştirdi.
Milli İncesanat Müzesinde gerçekleşen açılışa, Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, çok sayıda protokol, basın mensubu ve sanatsever katıldı.
Hat Eserleri Sergisi Azerbaycan’da büyük ilgi görüyor
İslam medeniyetinin zengin kültürel birikimine sahip olan hat sanatı, geçmişten günümüze geleneksel sanatlarımız arasındaki özel yerini koruyor. Albayrak Grubu, her yıl farklı bir tema etrafında hat eserlerini bir araya getirerek genç sanatseverleri ve usta hattatları buluşturmaya devam ediyor. Bu yılın sergi rotası Türkiye’nin farklı şehirlerinden sonra, ortak kültür ve medeniyetimizi paylaştığımız İslam coğrafyaları olarak belirlendi ve serginin yurt dışında Özbekistan’dan sonraki ikinci durağı Azerbaycan oldu. Milli İncesanat Müzesinde gerçekleşen açılışa, Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, çok sayıda protokol, basın mensubu ve sanatsever katıldı. Sergi, 15 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.
Azerbaycan Büyükelçisi Bağcı: Bu sergi bizim değerlerimizin, maneviyatımızın ve mayamızın birer parçasıdır
Hat Eserleri Sergisi vesilesiyle kültürler arası paylaşımlar artıyor
Albayrak Grubu tarafından Türkiye’de her yıl farklı bir temayla ve usta hattatların özgün yorumlarıyla hazırlanan eserler, büyük ilgi görüyor. Serginin yurt dışında da açılması, sanatseverlerin yoğun ilgisi ve hat sanatının yaygınlaşması yanında, İslam coğrafyalarının geçmişten gelen kültür ve medeniyet zenginliğini aynı gönül bağıyla günümüze taşımayı ve kültürler arası paylaşımları arttırmayı hedefliyor.