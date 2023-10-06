Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi'nin son durağı kardeş Azerbaycan oldu: Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

"Albayrak Grubumuza kültür diplomasimize verdiği katkılar nedeniyle öncelikle teşekkür ederim. Albayrak Grubu'nun sadece medya, inşaat ve diğer sektörler de değil kültürel anlamda da varlık göstermesi bizim açımızdan değerli ve anlamlı. Bugün Türk İslam Sanatlarının örneklerini, hat sanatını, dualarımızı, ayetlerimizi ve Peygamber Efendimizin sözlerini yansıtan bu sergiyi önemsiyoruz. Çünkü bu sergi bizim değerlerimizin, maneviyatımızın ve mayamızın birer parçasıdır"