Alçak saldırı: İsrail dün gece Kudüs'te tacizin dozunu artırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki tacizlerinin dozunu dün gece artırdı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi İsrail polisinin Harem-i Şerif’te cemaati dağıtmaya çalıştığı yaşanan olaylarda en az 205 kişinin yaralandığını duyurdu. Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. İsrail polisinin müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.

DÜNYA İşgalciler Mescid-i Aksa'nın çatısına ayak bastı

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İSLAM DÜNYASI AYAĞA KALKSIN

İsrail’in Aksa’ya yönelik tacizlerine İslam dünyasından da çağrı geldi. Filistinli Alimler Birliği, Arap ve İslam dünyasındaki alimlere Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek olmaları çağrısında bulundu. Yahudi grupların “Kudüs Günü” olarak adlandırdıkları 10 Mayıs’ta Mescid-i Aksa’ya büyük bir baskın düzenleyecekleri iddialarını değerlendiren Birlik Başkanı Nesim Yasin, “Yahudi yerleşimcilerin Aksa’ya saldırmaları İslam dinine, alemine ve kutsallıklarına yöneltilen en büyük hakaretlerden biridir.” İfadelerini kullandı. Yasin, Arap ve İslam dünyasındaki alimler, hatip ve vaizlerin Mescid-i Aksa’ya destek olmaları ve bu yöndeki çabalarını artırmaları çağrısında bulundu. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’da bir havra kurmaya hazırlandıkları ve bu yolla İsrail’in kontrolünüartırmayı hedeflediklerini biliniyor.

AKSA’YA BÜYÜK BASKIN PLANI

Mescid-i Aksa’nın büyük tehlike altında olduğu uyarısında bulunan Yasin, İsrail’in ihlalleri karşısında İslam dünyasının sessizliği ve bazı Arap ülkelerinin normalleşme sürecinde olmalarının söz konusu tehlikeyi daha da artırdığını ifade etti. Yasin, “Mescid-i Aksa ve Filistin İslam dünyasının temel meselesidir. Bunları desteklemek her Müslüman’ın görevidir. Kudüs halkını ve İsrail’e karşı kararlılıklarını güçlendirmek, onlara maddi ve manevi destek olmak tüm Müslümanlar için meşru bir zorunluluktur.” ifadelerini kullandı. Fanatik Yahudi gruplar, İbrani takvimine göre kutladıkları ve “Kudüs Günü” olarak adlandırdıkları 1967’deki Doğu Kudüs işgalinin bu yıl ramazanın 28’ine denk gelen 10 Mayıs Pazartesi günü Mescid-i Aksa’ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı.

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İsrail savaş suçu işliyor

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan 27 Filistinli aileye adeta savaş açtı. Önceki gün İsrail polisi ve radikal Yahudi teröristler, Şeyh Cerrah’ı savunmak isteyen Filistinlilere ve ev sahiplerine saldırılar düzenledi. Bir aileye ait evin kapısını zorla kırarak baskın düzenleyen İsrail polisi 2 kişiyi gözaltına aldı.

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İSRAİL POLİSİNDEN EVE BASKIN

Filistinliler, israil zorbalığını protesto etmek için bölgede toplanmak istedi. Ancak israil polisi mahalle sakinlerini zor kullanarak dağıtmaya çalıştı. İsrail polisinin saldırısının ardından, Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere iftar vakti ateş açtı. Filistinliler de Yahudi yerleşimcilere ait bir kaç aracı ateşe verdi. Bunun üzerine Yahudi yerleşimcilerin belirsiz hedeflere ateş açtığı, polisin, aracın ateşe verilmesiyle ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde de iki Yahudi yerleşimcinin ellerindeki silahlarla etrafa ateş açtıkları görüldü.

OYNAT 01:50 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Dünya vahşet makinesine dönmüş İsrail'i durdurmalıdır AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TVNET'te açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösteren Kurtulmuş, 'Bu gerçekten büyük bir vahşet, bir insanlık suçu. Böylesine mübarek bir akşamda, zalim İsrail askerlerinin bilerek, isteyerek yapmış olduğu bir eylem. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bütün dünya İsrail'in bu vahşetine karşı dur demelidir ve artık vahşet makinesine dönmüş İsrail'i durdurmalıdır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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AÇIK ÇEK TEKLİFİ

Öte yandan direnişi kıramayan İsrail’de işgalcileri destekleyen bazı örgütler, Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine çok yüksek meblağlar teklif ederek onları evlerinden çıkarmaya çalışıyor. Mahalle sakinlerinden Ümmü Halid de teklifi doğrulayarak “Komşumuzun evi için 6 milyon dolar ödemeyi teklif ettiler. Ancak biz ne evimizi ne de topraklarımızı satmayız. Dünyaları verseler dahi kabul etmeyiz.” sözleriyle işgalciye rest çekti.

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BM’DEN UYARI

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail’in, Filistinlilerin zorla evlerinden çıkartılmalarına son vermesini istedi ve bunun bir “savaş suçu” olarak değerlendirebileceği uyarısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Temsilciliği Sözcüsü Rupert Colville, “İşgal altındaki topraklardaki özel mülklere zorla el konulamaz, bu uluslararası hukuka göre yasa dışıdır ve savaş suçu anlamına gelebilir." ifadesini kullandı. Arap Birliği de işgalci gücün Şeyh Cerrah’ı hedef alan saldırılarını “tüm yönleriyle suç teşkil ettiği” değerlendirmesinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise gelişmelerden endişeliyiz açıklaması yaptı.

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DÜNYA ABD'den İsrail'e tepki: Kudüs'te Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyuyoruz

İnsanlık dışı