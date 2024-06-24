Aliyev'den Putin ve Melikov'a Dağıstan için taziye mesajı

Bu kanlı saldırıyı Azerbaycan halkı ve kendi adıma şiddetle kınıyorum. Terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadeleyi destekliyoruz. Size, Dağıstan halkına, mağdurların ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum”