Aliyev'den Putin ve Melikov'a Dağıstan için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Başkanı Sergey Melikov'a taziye mesajı gönderdi.
Can kaybı 15'e yükseldi
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün 18.00 sıralarında Mahaçkale ve Derbent kentlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından 1 sinagog, 2 kilise ve 1 polis kontrol noktasına eş zamanlı terör saldırıları düzenlenmişti. Polis kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda çıkan çatışmada 15 polis hayatını kaybetmiş, saldırganların yakalanması için düzenlenen operasyonda ise 6 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.