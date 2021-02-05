Dünya Alman basınında Türk SİHAları böyle anlatıldı Türkiyeye ambargo koyanlar şimdi pişman havada süper güç oldular
AVRUPA

Alman basınında Türk SİHA'ları böyle anlatıldı: Türkiye'ye ambargo koyanlar şimdi pişman havada süper güç oldular

Türk SİHA'larının başarısı dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Almanya'da siyasi partiler Alman Savunma Bakanlığı'na soru önergesi yöneltirken, ülke basını da Türk SİHA'larını inceleme altına aldı. Jungle Welt isimli gazetedeki analizde, "Batı Ankara'ya ambargo uyguladı, onlarda daha iyisini yaptı. Havada süper güç oldular" denildi. Gazete, Türk ve İsrail İHA'larının Dağlık Karabağ Savaşı'nda belirleyici rol oynadığına değinerek, "Burada sadece bir savaş için silah üretme ve teslim etme yeteneği değil, aynı zamanda askeri açıdan umut verici bir şekilde kullanma yeteneği de görüldü. Bu da Ankara'ya bölgesel ortamda belirleyici ve gerçek güç artışı sağladı" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Türk SİHA'ları dünya basınında konuşulmaya devam ediyor.
Türk SİHA'ları dünya basınında konuşulmaya devam ediyor.

Türk SİHA'larınn başarısı tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Türk SİHA'ları Alman siyasetini de harekete geçirdi.

Her parti, Almanya Savunma Bakanlığı'na "SİHA ve İHA'lara karşı ne yapıyorsunuz? Bütçeniz nedir? Çalışmalarınız nedir?" sorularını yöneltti. Savunma Bakanlığı, Liberal Parti'nin (FDP) soru önergesine, "Bunların öneminin farkındayız" cevabını verdi ama bir bütçeleri olmadığını da belirtti. Bu açıklamanın üzerine FDP Savunma Komitesi Başkanı Alexander Müller de "Bu cevap, SİHA ve İHA'lara karşı askerlerimizi ve kendimizi savunmada muazzam bir boşluk olduğunu gösteriyor" diyerek, savunma bütçesinin genişlemesine engel olarak gördüğü Sosyal Demokrat Parti'ye bayrak açtı.

Forbes dergisinden Türk SİHA’larına övgü: Zaferin arkasındaki ‘Sihirli Kurşun’
EKONOMİ
Forbes dergisinden Türk SİHA’larına övgü: Zaferin arkasındaki ‘Sihirli Kurşun’

SÜPER GÜÇ OLDULAR

Almanya'nın sol görüşlü etkili yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini atarak bu duruma gerekçe olarak "batının uyguladığı ambargoları" gösterdi.

Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.

İspanya’da yayım yapan El Pais gazetesi: Gökyüzünün yeni sahipleri Türk SİHA’ları
DÜNYA
İspanya’da yayım yapan El Pais gazetesi: Gökyüzünün yeni sahipleri Türk SİHA’ları

ROL BELİRLEYİCİ

Gazete, Türk ve İsrail İHA'larının Dağlık Karabağ Savaşı'nda belirleyici rol oynadığına değinerek, "Burada sadece bir savaş için silah üretme ve teslim etme yeteneği değil, aynı zamanda askeri açıdan umut verici bir şekilde kullanma yeteneği de görüldü. Bu da Ankara'ya bölgesel ortamda belirleyici ve gerçek güç artışı sağladı" yorumunu yaptı.

Bu gelişmeler olurken, "NetzPolitik" isimli yayın organı da ilginç bir iddia öne sürdü. Türkiye'nin ürettiği SİHA ve İHA'ları çok geniş şekilde işleyen haber portalı, "1972'den itibaren Almanya'da roket gibi fırlatılan İHA'lar, CL-89'lar vardı. Bu birinci nesil insansız hava araçları Türkiye'ye ihraç edildi ve 1994'te Türk personel eğitildi. Çok sayıda kaza nedeniyle bu sistem devre dışı bırakıldı. Ancak Türkiye'nin SİHA ve İHA keşif programının da temelini oluşturdu" diye yazdı.

Rus basınında Türk SİHA'lara övgü: Hayranlıkla izliyoruz
EKONOMİ
Rus basınında Türk SİHA'lara övgü: Hayranlıkla izliyoruz

Fransız gazetesi Le Monde: 6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler
DÜNYA
Fransız gazetesi Le Monde: 6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler

Türk SİHA'ları dünya basınında: Gökyüzünün yeni sahipleri oldular
FOTOĞRAF 22
Title
Savunma sanayisinde ortaya konulan ürünlerden özellikle İHA ve SİHA'lar ​dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.
Title
Azerbaycan'ın 27 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferin perde arkasında yer alması nedeniyle Türk SİHA'ları bir çok ülke tarafından da yakından takip ediliyor.
Title
Azerbaycan ordusunun 44 gün içinde elde ettiği tarihi zafer sonrası ABD ordusu bölgede görev yapan SİHA'ların başarısını mercek altına aldı.
Title
Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'ndan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söyledi.​
Title
​Türk SİHA'larının başarısı İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basınının da manşetlerine yansıdı.
Title
Fransız gazetesi L'Opinion'da yayınlanan bir haberde Ermenilerin elindeki Rus hava savunma sistemlerinin çok amaçlı olmasına rağmen Karabağ'daki İHA'ları durduramadığı belirtildi.
Title
Gazete aynı haberde Türkiye'nin sinyal karıştırıcı Jammer sistemleri alanında çok şey geliştirdiğine de vurgu yaparken ''Rusya'nın üst düzey Jammer sistemleri var, ancak Türkler elektronik harp alanında da büyük ilerleme kaydetti. Türkiye'nin savunma sanayi yaklaşık 10 yılda büyük atılımlar yaptı. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesinden kaynaklanmaktadır ifadelerini kullandı.
Title
İspanyol gazetesi El Pais de Türk SİHA'larının Karabağ savaşındaki başarısı hakkında bir makale yayınladı.
Title
Gazetede çıkan makalede Ermeni kuvvetlerinin insansız hava araçlarıyla yok edildiği dile getirilirken Türk uçaksavar silahları gökyüzünün yeni sahipleri. Hedefleri yok ediyorlar ve güçlü bir silah.'' denildi.
Title
Haberin devamında Ermenistan ordusunun defalarca karşı tarafı vurduklarını iddia etmelerine rağmen bunu kanıtlayamadıklarına da vurgu yapan gazete, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ise insansız hava araçlarının gücünü gösteren videolar yayınladığını kaydetti.
Title
Fransız haber ajansı AFP’den de geçtiğimiz ekim ayında Türkiye’nin SİHA’ları ezber bozuyor'' başlıklı bir yorum analiz yazılmıştı.
Title
Analiz haberde, terör örgütüne yönelik savaşta Türk SİHA’larının, oyun değiştirdiği ve ezber bozduğu ifadeleri yer alırken, Bayraktar TB2’lerin F-16’ların yerine geçtiğine de işaret edilmişti.
Title
Daha uzun süre havada kalan ve gözetleme yapan Bayraktar TB-2’lerin, terör örgütüne yönelik operasyonlarda maliyetleri azalttığı da vurgulandı.
Title
Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden Türk SİHA'larını, Alman medyası da gündemine almıştı.
Title
Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik övgü dolu sözler, Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesinde yer aldı.
Title
Analiz haberde dünya genelinde SİHA'ların etkisi anlatıldı, Türk SİHA'ları hakkında dikkat çekici ifadelere yer verildi.
Title
Haberde Dronelar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var başlığı kullanıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı.
Title
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı. SİHA'ların etkinliğinin artırılması Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı ifadeleri yer aldı.
Title
Haberde ayrıca askeri uzmanların, Avrupalı devletlerin Türkiye'nin gerisinde olduğuna ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Şu anda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği yazıldı.
Title
Öte taraftan İngiliz Financial Times gazetesi de Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.
Title
Gazetenin, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara ilişkin haberinde, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA'ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi.
Title
Dağlık Karabağ'ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz'in ardından Türk SİHA'larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında Batı'ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu. ifadesine yer verildi.
Türk SİHA'ları dünya basınında: Gökyüzünün yeni sahipleri oldular
Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden Türk SİHA'ları dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basını da Türk SİHA'larını manşetlerine taşıyarak sahada elde ettiği başarılardan övgü dolu sözlerle bahsetti.


Abone Ol Google News
Türk tipi uçak gemisi yolda: Yüzen kışla olacak!

Türk tipi uçak gemisi yolda: Yüzen kışla olacak!
Kalbinizin kontrolü cebinizde

Kalbinizin kontrolü cebinizde

Telefon kamerasıyla kalp ritmi ölçülebiliyor.
Bugün hesaplara yatırılacak

Bugün hesaplara yatırılacak

​Kısa çalışma ve işsizlik maaşında beklenen gün geldi.

'Pes' dedirten<br>sokak düğünü<br>

'Pes' dedirten
sokak düğünü

​Polis ekiplerinin baskınıyla sonlandırıldı.
Ağaç testeresiyle kesti

Ağaç testeresiyle kesti

Kopan elini poşete koyup hastanenin yolunu tuttu.

Bu acıyla artık<br>yaşayamıyorum

Bu acıyla artık
yaşayamıyorum

​21 yıldır ara vermeden kayıp oğlunu arıyor.
Skandal<br>sansüre tepki

Skandal
sansüre tepki

Bakan Soylu: Twitter'ın tutumunu kınıyoruz.
Tutuklama kararı

Tutuklama kararı

Kadıköy'de gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.
6 metreye ulaştı

6 metreye ulaştı

Bir saat içinde sadece 15 metre yol gidilebildi.
Babam<br>kurbanın olayım

Babam
kurbanın olayım

​Kanlar içinde yatan oğlunu gören baba başında ağıtlar yaktı.
Kocaeli'nde bayram

Kocaeli'nde bayram

En düşük ücrete toplamda yüzde 60 zam yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.