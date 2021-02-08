Dünya Alman Cem Özdemir kudurdu Merkeli eleştirdi Türkiyedeki demokratik kuruluşlara yetersiz destek veriyoruz
AVRUPA

Alman Cem Özdemir kudurdu Merkel'i eleştirdi: Türkiye'deki demokratik kuruluşlara yetersiz destek veriyoruz

Almanya'da Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yeşiller milletvekili Cem Özdemir, Angela Merkel hükümetini "Türkiye'deki demokratik kuruluşlara yetersiz destek vermekle" eleştirdi.

Haber Merkezi Diğer
Yeşiller milletvekili Cem Özdemir açıklama yaptı.
Yeşiller milletvekili Cem Özdemir açıklama yaptı.

Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla tanınan PKK destekçisi Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, Almanya'nın Türkiye'yle olan ilişkisini eleştirmeye kalktı.

Cem Özdemir, Merkel yönetiminin özellikle Türkiye'ye yönelik muallakta kalan açıklamalar yaptığını belirterek, Alman hükümetinin Ankara'ya yönelik tutumunu eleştirdi.

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MERKEL'İ 'TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMAKLA' ELEŞTİRDİ

  • Welt gazetesine konuşan Özdemir, Alman hükümetinin Türkiye'deki yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve orada faaliyet yürüten Alman siyasi vakıfları ile diyalog içinde olunduğunu vurgulamakla yetindiğini belirtti.

Özdemir ayrıca, cevapta hükümetin, hukuk devleti meselesinin 18 Ocak'ta Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas tarafından da gündeme getirildiğinin belirtildiğini aktardı.

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Özdemir, Welt'e verdigi demeçte "Türkiye Savunma Bakanı bu hafta Almanya’ya yönelik sempati atılımı amacıyla Almanya’ya geldiği sırada, Türkiye'de Erdoğan muhalefete yönelik baskıyı daha da artırdı ve barışçıl biçimde gösteri düzenleyen protestocuları tutuklattı“ dedi.

Özdemir, "Alman hükümeti yatıştırma temelli politikasına son verip, Erdoğan’a açık ve net biçimde 'gerçek yakınlaşma istiyorsan partnerlerimize böyle davranamazsın' demeli" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye hakaretlerde bulunarak Alman siyasetinde prim yapan Cem Özdemir, Erdoğan'ın ziyaretinden prim çıkarmak isterken rezil oldu. Özdemir, Erdoğan'a karşılıklı konuşmak istediğini söylüyor. Erdoğan ise Cem Özdemir'le ilgilenmediği gibi yüzüne gülüp geçiyor. Alman Der Spiegel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cem Özdemir'e tanımlanamayan cisim muamelesi yaptığını yazmıştı.

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