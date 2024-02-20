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Dünya

Alman dergi Biden'ı ti'ye aldı: Yürüteçli çizim gündem oldu

Almanya merkezli Stern dergisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşlılığıyla dalga geçti. Dergi, yürüteçli haliyle çizdiği Biden'ın yeniden adaylığı ve yerine geçebilecek isimlerle ilgili yorumlar yaptı. "Zayıf ve unutkan" diyerek tasvir edilen Biden'ın yürüteçli çizimi gündem oldu.

Seren Som
Seren Som
10:53 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
AFP
AFP

Hareketleri ve sözleriyle sürekli gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, yine manşetlere taşındı. Almanya merkezli Stern dergisi, son sayısında Biden'ın yaşlılığıyla dalga geçti.


Stern'in 15 Şubat 2024 tarihli sayısında Joe Biden, yürüteçten destek alarak ilerlediği anlarla tasvir edildi.


Biden'ın arkasında ise yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama yer aldı.

Demokratların adayı olma konusunda sinyaller veren Harris, liderlik kapasitesinin olduğunu iddia ederek, "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok." demişti.


ABD kamuoyunda ayrıca, Demokratların Biden'ın yerine Obama'yı getirebileceğine dair söylentiler dolaşmaya başladı.


Biden'ın yaşlılığına işaret edilen söz konusu sayıda şu ifadelere yer verildi: "Biden sallanıyor. Zayıf ve unutkan. Trump'a karşı mücadelede ABD Başkanı'nın yerine kim geçebilir?"



#Joe Biden
#ABD
#Almanya
#Stern
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