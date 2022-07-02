Dünya Alman devlet televizyonundan enerji tasarrufu tüyoları Daha az yıkanın
AVRUPA

Alman devlet televizyonundan enerji tasarrufu tüyoları: Daha az yıkanın

Rusya'nın savaştan sonra Avrupa'ya giden gaz vanalarını kapatmaya başlaması ile Almanya'da devletin yayın organları enerji tasarrufu çağrıları yapıyor. Devlet kanallarından yapılan yayınlarda, Almanların neredeyse üçte ikisinin günde en az bir kez duş aldığı ve duş sürelerinin ortalama sekiz ila on iki dakika arasında değiştiği bilgisi verilirken bu sürenin düşürülmesi çağrısı yapılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Alman devlet televizyonundan enerji tasarrufu tüyoları: Daha az yıkanın
Arşiv

Rusya-Ukrayna savaşının küresel etkileri gün geçtikçe artıyor. Savaşla beraber Batı ülkelerinin yaptırımları ve Rusya'nın bu yaptırımlara karşı attığı adımlar nedeniyle enerji krizi patlak verdi. Avrupa ülkeleri Rus enerjisine bağımlılıklarından kurtulmaya çabalasalar da kısa sürede bu mümkün görünmüyor. Buna karşılık ise Rusya, Avrupa kıtasına giden boru hatlarını yavaş yavaş kısmaya başladı.

Enerji krizinden çıkış yolu: Tasarruf

Enerji krizinden en az şekilde etkilenmek için çaba harcayan Avrupa ülkelerinde çeşitli alternatifler yaratmanın yanında, tasarruf çağrıları ile de krizden çıkma yolu izleniyor.

Bu kapsamda Almanya krizin başından bu yana devlet kurumları üzerinden yaptığı tasarruf çağrılarını yinelemeye devam ediyor.

Otomobille hız yapmaktan duş almaya, TV kullanımından yaşam ortamlarını havalandırmaya Almanlar en ekonomik seçeneklere yönlendiriliyor.

Rusya doğal gazı keserken Almanya elektrik üretiminde gaz yerine kömür kullanacak
EKONOMİ
Rusya doğal gazı keserken Almanya elektrik üretiminde gaz yerine kömür kullanacak

"Soğuk su ile hızlı duş alın"

Bu önerilerin en çarpıcı örnekleri ise duşta tasarruf.

Devlet kanallarından yapılan yayınlarda, Almanların neredeyse üçte ikisinin günde en az bir kez duş aldığı ve duş sürelerinin ortalama sekiz ila on iki dakika arasında değiştiği bilgisi verilirken bu sürenin düşürülmesi çağrısı yapılıyor.

Bunun yanında su ısıtmak için enerji tüketiminin ciddi bir boyutta olduğu ve sürenin yanında su sıcaklığının da düşürülmesi gerektiğine, akıllı duş başlıklarının kullanımı ile daha verimli tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekiliyor.

Almanya ve Avusturya'dan Rusya'nın doğal gazda yeni ödeme sistemine yeşil ışık
EKONOMİ
Almanya ve Avusturya'dan Rusya'nın doğal gazda yeni ödeme sistemine yeşil ışık
Dilencinin oyununu zabıta bozdu

Dilencinin oyununu zabıta bozdu

​Çöpten ekmek yiyormuş gibi yaparak 2 bin 400 lira kazandı.
İki FETÖcüdenizde yakalandı

İki FETÖ'cü
denizde yakalandı

​Bodrum'dan yüzerek Kos'a geçmeye çalışıyorlardı.
Alman devlet televizyonundan enerji tasarrufu tüyoları: Daha az yıkanın

İstanbul'da şehir hatları vapuru iskeleye çarptı.
Hong Kong’ta şiddetli fırtına sonrası gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

Hong Kong’ta şiddetli fırtına sonrası gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

Diplomatik hezimet yaşadık

Diplomatik hezimet yaşadık

​Atina'da NATO depremi.

​İşsizlik maaşı, genel sağlık sigorta primleri ne kadar oldu?

Yangından sonra şehir merkezinde görülmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.