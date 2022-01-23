Dünya Alman komutan Putini öven sözleri nedeniyle görevinden istifa etti
AVRUPA

Alman komutan Putin’i öven sözleri nedeniyle görevinden istifa etti

Almanya’da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin’i öven sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.

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Haber Merkezi İHA
Alman komutan Putin’i öven sözleri nedeniyle görevinden istifa etti
Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kai-Achim Schönbach

Hindistan’da bir düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte konuşan Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kai-Achim Schönbach, Vladimir Putin’in gerçekten istediği şeyin "eşit düzeyde saygı" olduğunu söyledi. Alman komutanSchönbach, "Ona istediği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı vermek kolay" dedi.

Rus birliklerinin Ukrayna’yı işgal edebileceği korkusunu da "saçma" olarak nitelendiren Schönbach "Kırım yarımadası gitti, geri gelmeyecek, bu bir gerçek" dedi.

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Koramiralin Ukrayna ihtilafıyla ilgili açıklamalarının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi Anka Feldhusen’i Dışişleri Bakanlığına çağırarak Schönbach’ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

İHA

Alman Federal Savunma Bakanlığı yaptığı bir açıklamada,

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kai-Achim Schönbach’ın açıklamalarının bakanlığın "İçerik veya söylem olarak hiçbir şekilde hiçbir pozisyonuna uymadığını" belirtti.

Donanma basın ve bilgi merkezi aracılığıyla bir açıklama yapan Schönbach, "Federal Savunma Bakanı’ndan beni Koramiral olarak görev ve görevlerimden derhal serbest bırakmasını rica ettim. Hindistan’da güvenlik ve askeri politika üzerine yaptığım düşüncesiz yorumlar görevli olduğum yere giderek daha fazla zarar veriyor. Alman Donanması’nın ve hepsinden önemlisi Federal Almanya Cumhuriyeti’nin daha fazla zarar görmesini önlemek için bu adımı gerekli görüyorum. Federal Bakan talebimi kabul etti” ifadelerini kullandı.

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