​Almanya NATO’yla değil: Rusya’nın Ukrayna kuşatması NATO’daki çatlağı derinleştirdi

Rusya’nın Ukrayna’yı kuşatmaya yönelik askeri hareketliliği sürerken, ABD ile Avrupa arasında, Moskova’ya yönelik uygulanacak politikalara ilişkin görüş farklılığı ve çekişme her geçen gün daha da netleşiyor.

Amerikan Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre Almanya, Estonya’nın Ukrayna’ya silah göndermesini engelledi. Estonya, Letonya ve Litvanya olası bir Rus saldırısına karşı Kiev’e destek sözü vermişti. Söz konusu haber, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Baltık ülkelerine (Letonya-Litvanya-Estonya) ABD yapımı silahları Ukrayna’ya göndermesine yeşil ışık yakmasının ardından geldi.

GERGİNLİĞİ BESLEMEYECEĞİZ

NATO müttefikleri doğrudan Ukrayna’ya silah ihraç etmeyi kabul etse de Alman hükümeti şu ana kadar böylesi bir adım atmayı reddettiğini açıklamıştı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, “Almanya son yıllarda ölümcül silah ihracatını desteklemedi. Almanya, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin artmasını istemiyor” diyerek iki ülke arasındaki gerginliği beslemeyeceklerine ve ABD’nin agresif tutumundan bağımsız hareket edeceklerine işaret etti.

SEVKİYATA KARŞI ÇIKTI

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise “Gerginliği azaltmak için her şeyi yapmalıyız. Silah teslimatı yardımcı olmaz, Alman hükümetinde bu konuda görüş birliği var” diyerek, NATO ülkelerinin ve ABD’nin aksine Almanya’nın Ukrayna’ya silah göndermeyeceğini duyurdu. Daha önce de, Rusya ile özellikle enerji alanında önemli iş birliği olan Almanya’nın, Ukrayna’ya silah taşıyan İngiliz askeri kargo uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı.

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RUSYA’NIN MÜTTEFİKLİĞİ ÖNEMLİ

Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Kai-Achim Schönbach, Hindistan’ın başkenti Delhi’de yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilimde ülkesinin pozisyonuna ışık tuttu.

Ukrayna’ya yapılan askeri yatırım ve mühimmat desteğinin abartılı olduğunu belirten Schönbach, Putin’in Ukrayna’yı işgal planının olmadığını ve sadece biraz saygı istediğini öne sürdü. “Biraz saygı göstermenin maliyeti düşüktür. Rusya saygıyı hak ediyor. Hindistan ve Almanya’nın Çin’e karşı Rusya’ya ihtiyacı var. Ukrayna, NATO’ya üyelik için gerekli şartları taşımıyor” ifadelerini kullanan Alman amirali, Çin’e karşı Rusya’yla müttefik olmanın gerektiğini ileri sürdü.

Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Scholz Biden’la görüşmeyi reddetmişti

Der Spiegel dergisi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington’da görüşme davetini geri çevirdiğini açıklamıştı. Habere göre Biden, Scholz’a Ukrayna krizi nedeniyle Washington’a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirmesini teklif etti. Ancak Scholz’un bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Almanya’nın tutumu, Berlin yönetiminin Washington’ın savunma stratejisinden bağımsız bir çizgide hareket edeceğine yönelik fikirleri pekiştirmiş oldu.

Diplomatlar tahliye edilecek iddiası

ABD’nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan büyükelçiliğini tahliye edeceği iddia edildi. CNN’de yer alan habere göre, Kiev Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı ile konuya dair bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede büyükelçilikte bulunan ikinci derece önemdeki diplomatların ve diplomat ailelerinin tahliyesi için başvuru yapıldığı kaydedildi. ABD’li makamların Ukraynalı yetkililere, tahliyelerin haftaya başlayacağını ilettiği de öne sürüldü. Öte yandan haberde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin karara tepkisine yer verildi. İddiaya göre Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, bunun dramatik bir adım olduğunu ve ABD’nin aşırı reaksiyon gösterdiğini iletti.

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DÜNYA ABD ile Avrupa arasına Ukrayna girdi: Batı cephesi bölündü