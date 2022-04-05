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Dünya Alman medyası soruyor Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi?
AVRUPA SAVUNMA SANAYİ

Alman medyası soruyor: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi?

Milli ve yerli üretim Türk insansız hava araçlarının savaş konseptinde yaptığı devrim niteliğindeki değişiklikler, Avrupa basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Alman basını, "Boğaz'dan gelen İHA gücü" başlıklı analiz haberinde Türkiye'nin nasıl önemli bir silah teknolojisi üreticisi olduğuna dair bir analiz haber kaleme aldı. Alman ordusunun teknolojiyi yakalamak için daha fazla para alacağının belirtildiği haberde, Türk SİHA'larını Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli rolüne dikkat çekildi.

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Alman medyası soruyor: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi?
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Türk İHA ve SİHA'ları Kuzey Afrika'dan Karabağ'a, Türkiye'nin güney sınırlarından Irak ve Suriye'deki operasyonlara kadar birçok alanda kendini ispatladı.

Bu bölgelerdeki başarısı ile ihracatı hız kazanan Türk SİHA'larını envanterine katan ülkelerden biri de neredeyse bir ayı aşkın süredir Rus ordusuna direnen Ukrayna oldu.

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Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği SİHA'lar Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından

Frankfurter Allgemeine 'Boğaz'dan gelen İHA gücü' başlıklı bir analiz yayımladı. Türk SİHA'larının savunma sanayide dünyadaki birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkat çekilen haberde, Alman ordusunun teknolojiyi yakalamak için daha fazla para alacağı belirtildi.

  • Türkiye'nin nasıl önemli bir silah teknolojisi üreticisi olduğunun analiz edildiği haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne de dikkat çekildi.

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