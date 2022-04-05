Alman medyası soruyor: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi?

Türk İHA ve SİHA'ları Kuzey Afrika'dan Karabağ'a, Türkiye'nin güney sınırlarından Irak ve Suriye'deki operasyonlara kadar birçok alanda kendini ispatladı.

Bu bölgelerdeki başarısı ile ihracatı hız kazanan Türk SİHA'larını envanterine katan ülkelerden biri de neredeyse bir ayı aşkın süredir Rus ordusuna direnen Ukrayna oldu.

RUSYA SAVAŞINDA UKRAYNA'NIN BAYRAKTARLARI FARK YARATTI

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği SİHA'lar Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından

Frankfurter Allgemeine 'Boğaz'dan gelen İHA gücü' başlıklı bir analiz yayımladı. Türk SİHA'larının savunma sanayide dünyadaki birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkat çekilen haberde, Alman ordusunun teknolojiyi yakalamak için daha fazla para alacağı belirtildi.



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Türkiye'nin nasıl önemli bir silah teknolojisi üreticisi olduğunun analiz edildiği haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne de dikkat çekildi.