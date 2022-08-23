Alman sanayiini yüksek enerji fiyatları vurdu: Fabrikalar Almanya’dan taşınacak

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle birlikte artan enerji fiyatları ve Rus gazına yönelik alternatif arayışları, Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya’yı şalteri indirme noktasına taşıdı. Almanya’da enerji yoğun sektörler arasında yer alan otomobil yedek parça, kimyasal ve çelik endüstrileri, zirve yapan enerji maliyetleri sonrasında üretimi sürdürmekte zorluk yaşamaya başladı. Sadece son iki ayda Almanya’da enerji ve gaz fiyatlarının ikiye katlayarak megawatt saatinin 540 avro seviyesine ulaştığı belirtildi. Bu fiyat yalnızca iki yıl önce 40 avro seviyesindeydi. İtalya’da da kimi sanayi şirketleri tasarruf amacıyla üretimi azaltma yoluna gitti. Sektör yetkilileri enerji fiyatlarının bu seviyelerde devam etmesi halinde, firmaların Avrupa dışında çözüm arayışına girebileceğini kaydetti.

REKLAM

SANAYİ ÜLKEDEN KAÇABİLİR

Bloomberg’e konuşan, otomotiv, havacılık ve elektrikli ev aletleri için silikon parçalar üreten Almanya merkezli BIW Isolierstoffe adlı şirketin CEO’su Ralf Stoffels, sıkıntıyı, “Buradaki enerji enflasyonu herhangi bir yerdekinden daha dramatik” sözleriyle belirtiyor. Stoffels, enerji fiyatlarının mevcut düzeyde seyretmesi halinde, “Alman ekonomisi kademeli olarak sanayisinde kayıp yaşayabilir” sözleriyle bazı endüstrilerin ülke dışına çıkabileceği uyarısında bulundu.

ULUSLARARASI REKABETTE GERİLEME ENDİŞESİ

Dünyanın en büyük ikinci kimyasal üreticisi Evonik Endüstrisinin sözcüsü Matthias Ruch da Almanya’daki durumu, “Uluslararası rekabet halinde olan pek çok enerji yoğun sektör için fiyatlar ağır bir maliyet oluşturuyor” vurgusuyla anlatıyor.

EN KÖTÜ PERFORMANS

Ekonomik veriler de Almanya’da üretim hızında yavaşlamanın yaşandığını gösteriyor. IMF’nin açıklamasına göre, Rus gazına bağımlılığı nedeniyle, bu yıl Almanya’nın G7 ülkeleri arasında en kötü ekonomik performansa imza atacak ülke olacağı kaydedildi.

TASARRUF İÇİN ÜRETİMİ AZALTIYORLAR

Avrupa’nın bir başka endüstri devi İtalya’da da durum farklı değil. Reuters’in haberine göre İtalya’da çoğu fabrika artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimi azaltma ya da durdurma noktasına geldi. Ekolojik Geçiş Bakanlığından yapılan açıklamada, halihazırda, enerji yoğun sektörlerden, tüm sanayi sektörleri, cam ve konserve endüstrisinin aldıkları kararlar ile enerji tasarrufu ve üretim kısıtlamasına gittiği belirtildi. Yetkililer mevcut kararların büyük sosyal maliyetlere neden olacağını da açıkladı. İtalya, Rusya’ya olan gaz bağımlılığını farklı kaynaklarla azaltmış olsa da, artan enerji fiyatlarına engel olamadı.

REKLAM

Arşiv

Bir haftada yüzde 28 arttı

Enerji krizinin pençesindeki Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 28,6 yükseldi. Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu. Avrupa’da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220,11 Euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28,6 artışla 283,20 Euro'ya yükseldi. Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266,75 Euro'dan işleme açıldı. Doğalgazın geçen hafta pazartesi günü 220,11 Euro'dan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 11.50’de 283,20 Euro'ya çıktı. Böylece, doğalgazın megavatsaat fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı.

REKLAM

BMW

Acil önlem tedbirleri devrede

BMW, Aurubis ve Suedzucker gibi sektörlerinin önde gelen şirketlerinin de olası gaz kesintilerine karşı acil önlem tedbirlerini yürürlüğe koymaya başladığı belirtiliyor. Delkeskamp Verpackungswerke adlı ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ise yüksek enerji maliyetleri nedeniyle bir fabrikasını kapatmak zorunda kaldığı belirtildi.