Alman vekilden ‘Müslümanları fişleyelim’ çağrısı

Avusturya hükümeti, Avusturya'da camilere ve Müslümanlara ait kuruluşlara yer verilen "İslam haritası" oluşturmuştu. Müslümanlara yönelik ayrımcılığı tetikleyen bu gelişme tartışmalara neden olmuştu.

Müslümanları fişleme haritası

Haritanın yayımlanmasının ardından Salzburg kentinde bir camiye ırkçı saldırı yapılmış, caminin camlarına "Hitler geri döndü" ifadeleri yazılmıştı. Benzer bir ‘Müslümanları fişleme haritasının’ Almanya’da oluşturulması için çağrı yapıldı.

"Almanya'da da böyle harita olmalı"

Alman Junge Freiheit gazetesinin haberine göre, Almanya’da Hristiyan Demokratlar Partisi (CDU) Milletvekili Hans-Jürgen Irmer, en önemli görevlerinin arasında “Siyasal İslam’la mücadelenin” yer aldığını belirterek, “Böyle bir harita Almanya’da da olmalı” diye konuştu.

“Avusturya doğru bir uygulama yaptı”

Avusturya’daki mevcut uygulamayla ilgili de konuşan Irmer, bunun doğru bir uygulama olduğunu söyledi.

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