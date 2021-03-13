Dünya Almanlar Artık yeter diyerek sokağa döküldü Merkel yerine özgürlük istiyoruz
AVRUPA

Almanlar 'Artık yeter' diyerek sokağa döküldü: Merkel yerine özgürlük istiyoruz

Almanya'da hükümetin koronavirüs tedbirleri birçok kentte protesto edildi. Başkent Berlin'de toplanan öfkeli kalabalık, "Artık yeter, Merkel yerine özgürlük istiyoruz" sloganlarıyla Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs tedbirlerini protesto eden Almanlar.
Koronavirüs tedbirlerini protesto eden Almanlar.

Almanya’nın birçok kentinde hükümetin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

Başkent Berlin'de "Artık yeter" sloganıyla yaklaşık 1000 kişi, Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

"Merkel yerine özgürlük"

Göstericiler, "Tedbirleri kaldırın", "Merkel yerine özgürlük", "Temel haklar hediye değildir" ve "Lobi diktatörlüğü yerine katılımcı demokrasi" yazan dövizler taşıdı.

Yapılan konuşmalarda, hükümetin salgınla mücadelede aldığı tedbirler eleştirildi ve halkın istekleri yerine ilaç sektörünün taleplerinin karşılandığı savunuldu.

Eyleme katılanların çoğunun maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Polis, birçok kez kurallara uyulması yönünde anons yaptı.

"Bu gibi tipler, hukuk devletinin sertliğini hissetmeliler"

Dresden kentinde de gösterilerin yasaklanmasına rağmen kentin birçok yerinde protestocular izinsiz toplandı.

Alman basınındaki haberlere ve sosyal medyadaki görüntülere göre, polisin "dağılın" çağrılarına kulak asmayan, maske ve mesafe kurallarına uymayan göstericiler polise saldırdı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Saksonya Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Alexander Dierks, polise yönelik şiddeti kınayarak, göstericilerin gerçek yüzlerini gösterdiğini belirtti.

Dierks, göstericilerin şiddet eğilimli aşırılar olduğunu ifade ederek, "Bu gibi tipler, hukuk devletinin sertliğini hissetmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Düsseldorf kentinde ise yaklaşık 2 bin kişi Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Meclisi binasının önünde toplanarak, koronavirüs tedbirlerini protesto etti.

Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için polis bir süre sonra gösteriyi sonlandırdı.

Ayrıca Kiel, Hannover, Stuttgart ve Postdam kentlerinde yüzlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi.

Almanya'da korona bilançosu

Almanya'da bugüne kadar 73 bin 826 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 2.5 milyonu aşkın kişi ise virüse enfekte oldu.

Almanya'da korona alarmı: Üçüncü dalga çoktan başladı
KORONAVİRÜS
Almanya'da korona alarmı: Üçüncü dalga çoktan başladı

Alman medyası nefret kustu: Türkiye'ye haddini bildirmenin vakti geldi
DÜNYA
Alman medyası nefret kustu: Türkiye'ye haddini bildirmenin vakti geldi
Abone Ol Google News
Aslan hata yapmadı

Aslan hata yapmadı

​Galatasaray 2 hafta aradan sonra galibiyet aldı.
Ankara Valisi Şahin korkuttu

Ankara Valisi Şahin korkuttu

​İstanbul yolunda rahatsızlanınca Sakarya'da hastaneye kaldırıldı.
İzmirde geniş çaplı HES kodu dönemi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.