Dünya Almanya-ABD aşı savaşı
AMERİKA

Almanya-ABD aşı savaşı

ABD ile Almanya arasında aşı savaşı çıktı. Trump’ın, Kovid-19 aşısı geliştirmeye çalışan Alman CureVac’ı para teklif ederek ABD’ye çekmek istediği ortaya çıkmıştı. Trump ile görüşen CEO görevden alındı. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in tepkisi de “Almanya satılık değildir” oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

Yeni tip koronavirüs salgını küresel boyuta ulaşırken, virüse karşı geliştirilecek tedavi konusunda da ülkeler arasında rekabet yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Almanya merkezli CureVac şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarını ABD’ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürüldü. Welt am Sonntag gazetesinin, Alman hükümet kaynaklarına dayandırdığı “Trump’a karşı Almanya” başlıklı haberde, Trump’ın, Alman Sağlık Bakanlığı bağlantılı Paul Ehrlich Enstitüsü ile virüs tedavisine yönelik aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan CureVac’i ABD’ye çekerek sadece ülkesine özel aşıya ikna etmek için 1 milyar dolar teklif ettiği iddia edildi. İddialar karşısında Alman hükümetinin tepkisi “Satılık değiliz” oldu.

EKONOMİ BAKANINDAN SERT TEPKİ

  • Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’ın ARD’ye yaptığı sert açıklamada firmanın bulacağı aşıyı tüm dünyanın hizmetine sunma kararının çok önemli olduğunu belirtti. Altmaier, Trump’ın adını anmadan yaptığı açıklamada “Almanya satılık değildir; önemli altyapı sistemleri, Almanya’nın ve Avrupa’nın çıkarları söz konusu olduğunda mecbur kalırsak gereğini yaparız.” tepkisini gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Jens Spahn ise firmanın satışının söz konusu olmadığını belirtti ve “Bir aşı geliştirilirse bu bir tek ülke için değil tüm dünya için olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

CureVac şirketinden yapılan açıklamada ise “satın alınma iddiaları” reddedildi. Açıklamada, şirketin birçok kuruluş ve küresel otoriteyle temasta bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: “CureVac, dünyadaki insanları korumak için mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Spekülasyonlar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz ve şirketimizi veya teknolojimizi satın alma teklifleri hakkındaki iddiaları reddediyoruz.” Şirketin, ABD’nin Boston kentinde laboratuvarı da bulunuyor.

CEO’YU DEĞİŞTİRDİ

  • Öte yandan CureVac, 11 Mart’ta üst yönetici (CEO) değişikliğine gitmişti. Şirketten, 2 Mart’ta yapılan açıklamada, bir önceki CEO Daniel Menichella’nın yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeleri ele almak için Beyaz Saray’a davet edildiği belirtilmişti. Menichella’nın, ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ilgili yetkililerle bir araya geldiği kaydedilmişti.

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