Dünya Almanya Başbakanı Merkel ABDden gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü söyledi
AVRUPA

Almanya Başbakanı Merkel ABD'den gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin "bu ülkeden gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü" söyledi.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel

Merkel, Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katılmadan önce ABD'de çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. ABD Kongresine saldırı yapılarak içeri girilmesine ilişkin görüntüleri herkesin izlediğini ifade eden Merkel, "Bu görüntüler beni kızdırdı ve üzdü." dedi.

  • Angela Merkel, ABD'nin demokratik geleneğine hayranlık duyan çoğunluğu bu ülkenin dostu milyonlarca insanın da bunu hissettiğinden emin olduğunu belirtti.

"Demokrasinin galip kalması için her ikisi de üzerlerine düşen rolü dürüstlük ve sorumlulukla oynamak zorundadır"

Demokrasinin temel kuralının seçimlerden sonra kazananların ve kaybedenlerin mevcudiyeti olduğunu kaydeden Merkel, "Demokrasinin galip kalması için her ikisi de üzerlerine düşen rolü dürüstlük ve sorumlulukla oynamak zorundadır." diye konuştu. Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın mağlubiyetini kasımdan beri kabul etmemesinden üzüntü duyduğunu belirterek, Trump'ın dün de bunu kabul etmediğine dikkati çekti.

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  • Seçim sonuçlarına ilişkin şüphelerin körüklendiğini, bunun da dünkü atmosferi mümkün kıldığını anlatan Merkel, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden ve ülkenin iki büyük partisinden yapılan açıklamaların, demokrasinin saldırganlardan daha güçlü olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

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"Demokrasisinde yeni bir sayfa açacak"

Angela Merkel, dün gece yaşanan olaylarda insanların hayatını kaybetmesini trajik olarak niteledi. ABD Kongresinin çalışmalarını sürdürmesinin de umut verici bir sinyal olduğunu vurgulayan Merkel, bu arada Biden'ın seçilmesinin tescillendiğine işaret etti. Merkel, "ABD, olması gerektiği gibi iki haftadan kısa bir süre içinde kendi demokrasisinde yeni bir sayfa açacak." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.
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